Berbatov: 'Ronaldo được phép đá vài trận không tốt'

AnhCựu tiền đạo Dimitar Berbatov bảo vệ Cristiano Ronaldo khi cho rằng đồng đội cũ không thể một mình gánh vác hàng công Man Utd ở tuổi 37.

"Khi đội bóng nhận kết quả tệ, các ngôi sao luôn bị đổ lỗi. Ở Man Utd hiện tại, người đó là Ronaldo", Berbatov bình luận trên Betfair hôm 28/2. "Cậu ấy ghi một bàn trong 10 trận gần nhất. Nhiều người xem đó là vấn đề, nhưng tôi thì không. Có 11 cầu thủ trên sân, và trách nhiệm cần được san sẻ. Ronaldo là biểu tượng của bóng đá thế giới, nhưng nên nhớ rằng cậu ấy đã 37 tuổi. Vì vậy, Ronaldo được phép có vài trận đá không tốt".

Bruno Fernandes an ủi Ronaldo sau khi đàn anh hỏng ăn trong trận Man Utd hoà Watford 0-0 ở Ngoại hạng Anh hôm 26/2. Ảnh: Reuters

Berbatov từng vô địch Ngoại hạng Anh và FIFA Club World Cup cùng Ronaldo mùa 2008-2009. Anh nói thêm: "Tất cả cầu thủ Man Utd cần đá tốt hơn, các tiêu chuẩn phải cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Ronaldo cũng là người thực tế. Cậu ấy biết bản thân đá không tốt như mong muốn, dù đã lớn tuổi và có cách chơi khác. Ronaldo luôn đặt ra các tiêu chuẩn rất cao. Những gì Ronaldo đạt được không phải do may mắn. Ronaldo biết bản thân đang làm gì, và biết phải ghi bàn, đóng góp nhiều hơn. Và điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho Ronaldo. Mọi người cần thôi chỉ trích Ronaldo, và để cậu ấy tiếp tục thi đấu như bình thường".

Ronaldo ghi 15 bàn qua 30 trận cho Man Utd mùa này, trung bình 0,5 bàn mỗi trận. Đây là hiệu suất ghi bàn thấp nhất của anh kể từ hè 2009 - khi anh chuyển đến Real.

Trong 10 trận gần nhất, siêu sao Bồ Đào Nha mới ghi một bàn -ở trận thắng Brighton 2-0 tại Ngoại hạng Anh hôm 15/2. Theo báo Anh Sunsport, HLV Ralf Rangnick dẫn mất kiên nhẫn và nghi ngờ khả năng Ronaldo tiếp tục dẫn dắt hàng công Man Utd mùa tới.

"Tôi nghĩ Ronaldo đá ổn tại Man Utd, nhưng người hâm mộ luôn muốn nhiều hơn bởi đẳng cấp của anh ấy", Berbatov tiếp tục bảo vệ Ronaldo. "Họ cần xem cách chơi, vị trí, và lối chơi của CLB. Họ cần phải thực tế, và biết sự khác biệt giữa một cầu thủ tuổi 27 với tuổi 37. Sẽ có nhiều lúc Ronaldo cần đồng đội tỏa sáng thay cậu ấy. Đó là điều bình thường trong bóng đá".

Ronaldo tức giận và tiếc nuối sau một pha hỏng ăn trong trận hoà Watford. Ảnh: AP

Trong khi đó, cựu trung vệ Pháp Frank Leboeuf khuyên Ronaldo cân nhắc giải nghệ khi không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Nhà vô địch World Cup 1998 bình luận trên ESPN tuần trước: "Ronaldo đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, và phải tự hỏi bản thân, hoặc nói chuyện với gia đình xem nên làm gì trong phần còn lại của sự nghiệp. Tôi không muốn xem Ronaldo và tiếc nuối, bởi cậu ấy đã ở trên đỉnh cao trong nhiều năm. Tôi không muốn Ronaldo thành cầu thủ tầm thường, khi đã là cầu thủ xuất chúng trong thời gian dài. Tôi muốn Ronaldo bỏ sự nghiệp ở đỉnh cao, thay vì cố gắng đá thêm hai hoặc ba năm nữa, và không còn là cầu thủ như trước".

Ronaldo đã ghi 804 bàn ở các giải VĐQG và cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Hiệu suất của anh trong sự nghiệp cấp CLB đạt 0,75 bàn mỗi trận, đỉnh cao là mùa 2014-2015 với 1,13 bàn mỗi trận cho Real. Trong cuộc phỏng vấn với DAZN cuối tuần trước, Ronaldo tiết lộ muốn thi đấu thêm ít nhất bốn năm nữa, đến 41 tuổi.

Hồng Duy