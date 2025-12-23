Bếp trưởng Topas Ecolodge là 'Đầu bếp ngôi sao Việt Nam'

Bếp trưởng Benjamin Werge Jensen của resort Topas Ecolodge được trao danh hiệu "Đầu bếp ngôi sao Việt Nam" tại giải thưởng Gourmet Việt Nam 2025.

Bên cạnh danh hiệu cá nhân, Nhà Hàng 360 do Benjamin Werge Jensen điều hành cũng lọt top 5 "Nhà hàng trong khu nghỉ xuất sắc". Hai giải thưởng góp phần minh chứng chất lượng dịch vụ và ẩm thực của Topas Ecolodge tại Việt Nam.

Benjamin (phải) nhận giải thưởng "Đầu bếp ngôi sao Việt Nam" tại giải thưởng Gourmet Việt Nam 2025, ngày 12/12. Ảnh: Topas Ecolodge

Bếp trưởng Benjamin sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành nhà hàng khách sạn. Anh bắt đầu bằng việc rửa bát tại nhà hàng của bố từ khi 10 tuổi. Khi lớn, anh theo học chuyên ngành ẩm thực Pháp và Bắc Âu tại Cao đẳng Khách sạn Copenhagen.

Vào những năm cuối tuổi 20, nhận thấy công việc và cuộc sống ở Copenhagen (Đan Mạch) không còn hấp dẫn, Benjamin bắt đầu tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ thông qua các cơ hội việc làm ở nước ngoài. Anh đến Việt Nam lần đầu vào năm 2018, sau thời gian làm việc và trải nghiệm cuộc sống ở Greenland.

Bếp trưởng cho biết khác biệt văn hóa rõ nét giữa hai quốc gia mang đến cho anh nhiều trải nghiệm thú vị. Vừa đặt chân đến Việt Nam, Benjamin đã kinh ngạc với nhịp sống náo nhiệt tại đây. Sau ba năm sống và làm việc tại Sa Pa, anh cho biết không còn muốn quay về Đan Mạch nữa. "Việt Nam là một đất nước tuyệt vời", Ben nói.

Bếp trưởng người Đan Mạch mê mẩn ẩm thực Việt và không khí, cảnh quan trong lành của Sa Pa. Ảnh: Topas Ecolodge

Hiện Ben giữ vai trò Bếp trưởng Điều hành tại Topas Ecolodge, dẫn dắt đội ngũ tại các nhà hàng như Nhà hàng 360 và Stilt House. Hầu hết thành viên trong đội ngũ của anh là người dân tộc thiểu số địa phương. Song họ đã cùng vượt qua rào cản ngôn ngữ để phát triển và mang đến trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ chất lượng cho khách lưu trú.

Benjamin (giữa) cùng đội ngũ bếp là người dân tộc thiểu số bản địa. Ảnh: Topas Ecolodge

Trước đó, Benjamin đã bổ nhiệm một số thành viên lên vị trí Bếp trưởng và Bếp phó. Bếp trưởng người Đan Mạch nhấn mạnh phẩm chất "cần cù bù thông minh" là yếu tố anh coi trọng khi lựa chọn đội ngũ đồng hành. Thêm vào đó, sự gắn bó với núi rừng Sa Pa đã truyền cảm hứng để anh tiếp tục tôn vinh các nguyên liệu bản địa độc đáo như thảo quả và thịt trâu gác bếp.

"Ngoài những nguyên liệu khó có thể tìm thấy ở nơi khác, chúng tôi còn sử dụng thêm kiến thức từ trường lớp và kinh nghiệm thực tiễn để phát triển những thực đơn đặc sắc cho Topas Ecolodge", Benjamin cho biết.

Topas Ecolodge - nơi Benjamin làm việc, nằm ở xã Bản Hồ, Lào Cai, cách 45 km từ trung tâm Sa Pa. Ảnh: Topas Ecolodge

Dưới sự dẫn dắt của Benjamin, các nhà hàng tại Topas Ecolodge đã trở thành điểm giao lưu văn hóa ẩm thực giữa châu Âu và Tây Bắc Việt Nam. Danh hiệu cá nhân và của Nhà hàng 360 phần nào chứng minh định hướng tôn trọng nguyên liệu bản địa và cam kết về chất lượng món ăn của anh.

Đan Minh