Bếp trưởng nhà hàng tốt nhất thế giới bị tố bạo hành nhân viên

René Redzepi, linh hồn của nhà hàng Noma (Copenhagen) lừng danh, ngày 11/3 thông báo từ chức trong bối cảnh đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Quyết định này được đưa ra sau khi tờ New York Times đăng tải chi tiết các cáo buộc Redzepi có hành vi bạo hành, bao gồm đấm vào mặt, dùng dụng cụ bếp tấn công và ép nhân viên vào tường.

Dưới sự dẫn dắt của René Redzepi, Noma từng nhiều lần đứng đầu danh sách "50 nhà hàng tốt nhất thế giới" và sở hữu 3 sao Michelin, đồng thời góp phần định hình xu hướng ẩm thực Bắc Âu hiện đại. Tên tuổi của Redzepi vì thế được xem là một trong những đầu bếp có ảnh hưởng nhất toàn cầu. Tuy nhiên, phía sau danh tiếng đó, nhiều nhân viên cho biết họ đã phải chịu đựng môi trường làm việc khắc nghiệt trong nhiều năm.

Theo điều tra của The New York Times, 35 cựu nhân viên và thực tập sinh đã mô tả một văn hóa bếp đầy áp lực và trừng phạt mang tính sỉ nhục. Một số người cho biết bếp trưởng người Đan Mạch từng ném dụng cụ bếp, chửi mắng nhân viên trước tập thể, thậm chí dùng đồ vật trong bếp để đánh khi họ mắc lỗi. Có trường hợp bị yêu cầu chui xuống gầm bàn như một hình phạt.

René Redzepi, bếp trưởng kiêm đồng sở hữu nhà hàng Noma (Copenhagen), năm 2012. Ảnh: Fabian Bimmer/Reuters.

Jason Ignacio White, cựu trưởng phòng lên men của Noma cho biết, ông từng nhiều lần chứng kiến những hành vi bạo lực này trong suốt ba năm làm việc. Từ năm 2009 đến năm 2017, vị đầu bếp trưởng này đã thực hiện nhiều hành vi như đấm nhân viên, chọc nhân viên bằng dụng cụ bếp và đẩy họ vào tường.

Không chỉ bạo lực thể chất, nhiều cựu nhân viên nói họ còn phải chịu áp lực tâm lý kéo dài, như bị chế giễu ngoại hình, bị sỉ nhục trước tập thể hoặc bị đe dọa sẽ bị "đưa vào danh sách đen" trong ngành ẩm thực toàn cầu.

Một thực tập sinh người Thổ Nhĩ Kỳ từng làm việc tại Noma năm 2018 kể rằng anh thường xuyên bị các bếp phó nhạo báng, giả tiếng động vật mỗi khi đi ngang qua, thậm chí bị gọi là "con lừa" và bị cho rằng không xứng đáng đứng trong căn bếp danh tiếng này.

Một đầu bếp người Úc làm việc tại đây năm 2012 cũng cho biết việc trừng phạt cả nhóm vì lỗi của một cá nhân là điều thường xuyên xảy ra. "Ông ta đi dọc dây chuyền và đấm vào ngực từng người trong khi la hét, chửi rủa", người này kể lại.

Nhiều cựu nhân viên cho rằng những hành vi đó tồn tại trong thời gian dài một phần vì hệ thống quản lý của nhà hàng không can thiệp. Người phụ trách nhân sự hỗ trợ thực tập sinh là bà Bente Svendsen - mẹ vợ của Redzepi, khiến nhiều nhân viên cảm thấy khó có thể khiếu nại.

Mỗi năm, Noma tiếp nhận 30 - 40 thực tập sinh từ khắp nơi trên thế giới, nhiều người chấp nhận làm việc không lương trong ba tháng để có cơ hội làm việc tại nhà hàng danh tiếng. Tuy nhiên, không ít người đã bỏ việc giữa chừng trong nước mắt vì không chịu nổi áp lực.

Nhà hàng có đội ngũ nhân viên lớn với chi phí cao. Ảnh: instagram @samaharris

Trước đây, Redzepi từng nhiều lần công khai xin lỗi về phong cách làm việc của mình. Trong một bài viết năm 2015, ông thừa nhận từng là một "kẻ bắt nạt" và đã phải đi trị liệu tâm lý để kiểm soát cơn giận. Năm 2022, sau khi bị chỉ trích vì sử dụng thực tập sinh không lương, sau đó Noma cũng tuyên bố bắt đầu trả lương cho các vị trí này.

Tuy vậy, sau khi những cáo buộc mới được công bố, làn sóng phản ứng đã nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng ẩm thực quốc tế và đặt ra nhiều câu hỏi về văn hóa làm việc phía sau những nhà hàng danh tiếng nhất thế giới. Trước sức ép từ dư luận, ngày 11/3, René Redzepi chính thức tuyên bố từ chức và rời vị trí điều hành, thừa nhận áp lực duy trì vị thế hàng đầu đã khiến ông có những hành vi gây tổn thương cho nhân viên.

Trên mạng xã hội, Redzepi viết: "Tôi quyết định lùi lại để những người lãnh đạo xuất sắc khác dẫn dắt Noma sang chương mới". Ông thừa nhận những tuần qua đã gợi lại những câu chuyện không hay về cách quản lý trong quá khứ. "Tôi đã nỗ lực để trở thành một người lãnh đạo tốt hơn, nhưng tôi hiểu những thay đổi gần đây không thể bù đắp cho quá khứ. Một lời xin lỗi là không đủ, tôi xin chịu trách nhiệm về hành động của mình", bếp trưởng 48 tuổi viết.

Bên trong nhà hàng Noma tại Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: Bjarke Ingels Group

Hoàng Linh - Mai Anh (Theo The Guadian, The New York Times, CNN)