Bệnh viện Y Dược tiếp quản ICU khi Việt Đức rút quân

TP HCMTrung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh Covid-19 (ICU) trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được Bệnh viện Đại học Y dược tiếp quản từ 14/10.

Bệnh viện Đại học Y dược tiếp nhận lại mặt bằng khu điều trị, bệnh nhân. Lực lượng y tế và trang thiết bị máy móc được đưa từ bệnh viện sang để điều trị tiếp tục.

Sau 2 tháng hoạt động, Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đặt tại Bình Chánh, đã điều trị 971 bệnh nhân. Hiện còn 36 bệnh nhân, trong đó 12 bệnh nhân thở máy và 2 bệnh nhân thở oxy liều cao HFNC.

Lực lượng bệnh viện Việt Đức rút quân về Hà Nội. Bác sĩ Ngô Quang Thùy, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Hồi sức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ: "Trở về Hà Nội với công việc thường nhật, các y bác sĩ mang theo tình cảm nồng ấm của người dân TP HCM, chúc mừng thành phố vượt qua đại dịch".

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, nhớ lại 2 tháng trước Bình Chánh và quận 8 là điểm nóng của TP HCM, với số lượng đông F0, gần như cao nhất thành phố. Trung tâm ICU được các y bác bệnh viện Việt Đức thiết lập từ khu đất trống với một nhà kho, tiếp nhận điều trị bệnh nhân khu vực này, góp phần giảm tỷ lệ tử vong.

Sở Y tế đang tham mưu UBND TP thành lập mô hình mới là bệnh viện 3 tầng. Bệnh viện Đại học Y Dược là một trong 3 đơn vị vận hành mô hình mới này. Sắp tới, nơi đây có thể được phát triển thành bệnh viện 3 tầng điều trị Covid và kết hợp mô hình Viện - Trường, theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cũng cho biết sau khi dịch đẩy lùi, thành phố sẽ có nhiều mô hình y tế viện trường được xây dựng, với cơ chế hợp tác công tư, thuê lại hạ tầng dịch vụ phục vụ nhu cầu y tế. Nhân viên y tế lo điều trị, giảng viên đứng lớp đào tạo, doanh nhân hỗ trợ xây dựng bệnh viện.

Nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức đóng gói trang thiết bị y tế, bàn giao lại Trung tâm Hồi sức Covid-19 cho Bệnh viện Đại học Y dược. Ảnh: Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM

Trước đó, trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp tại TP HCM, 5 trung tâm Hồi sức Covid-19 đã ra đời. Đầu tiên là Trung tâm Hồi sức Covid-19 TP HCM do Bệnh viện Chợ Rẫy, hình thành từ việc chuyển đổi công năng thần tốc từ Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, hoạt động từ giữa tháng 7. Tiếp đến, trung tâm hồi sức do Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM phụ trách đặt tại tầng 5 Bệnh viện Quốc tế City, Bình Tân hoạt động từ đầu tháng 8. Đến 7/8, ba Trung tâm Hồi sức Tích cực quy mô 1.500 giường, do ba bệnh viện gồm Việt Đức, Bạch Mai và Trung ương Huế phụ trách.

Đây là các trung tâm ICU điều trị bệnh nhân nguy kịch tại TP HCM, do Bộ Y tế cùng thành phố thiết lập, vận hành bởi bệnh viện lớn tuyến trung ương, mục tiêu lớn nhất là giảm số tử vong. Những trung tâm này thuộc tầng 5, tầng cao nhất của tháp 5 tầng mà TP HCM triển khai ở thời điểm đó.

Lê Cầm