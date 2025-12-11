Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đón bệnh nhân từ đầu năm 2026

Bệnh viện Việt Đức đặt mục tiêu vận hành cơ sở 2 tại Ninh Bình chậm nhất vào quý I/2026, kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải kéo dài hơn một thập kỷ qua.

Thông tin được PGS Dương Đức Hùng, Giám đốc, cho biết sáng 10/12. Ngay sau khi nhà thầu bàn giao hạng mục xây dựng vào ngày 19/12 tới, đơn vị sẽ lắp đặt máy móc, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý xả thải và phân cấp nhân sự. Lãnh đạo bệnh viện xác định việc xây dựng cơ sở 2 không đơn thuần là mở rộng diện tích mà nhằm hoàn thiện 4 trụ cột là hạ tầng, trang thiết bị, con người và cơ chế vận hành.

Bệnh viện đề xuất khởi động 30% công suất, tương đương 300 giường bệnh. Khi hệ thống hoạt động ổn định, đơn vị sẽ mở rộng quy mô theo nhu cầu thực tế. Ông Hùng nhận định nếu thực hiện đúng kế hoạch, cơ sở 2 sẽ trở thành lời giải căn cơ cho bài toán quá tải, đồng thời phân bổ lại dòng bệnh nhân và nâng cao chất lượng điều trị.

PGS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thảo My

Hơn 10 năm qua, ngành y tế đối mặt áp lực lớn từ tình trạng quá tải tuyến cuối. Tại nhiều thời điểm, một giường bệnh phải gánh ba bệnh nhân. Nguồn lực đầu tư cho tuyến tỉnh hạn chế khiến người dân có xu hướng dồn về trung ương, tạo sức ép nặng nề lên đội ngũ y bác sĩ. Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động giúp người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận tiếp cận kỹ thuật ngoại khoa phức tạp ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm tải trực tiếp cho cơ sở Hà Nội.

Về nhân sự, Bệnh viện Việt Đức đã tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cho cơ sở mới từ vài năm trước. Các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên liên tục luân chuyển, thực hành để chuẩn hóa quy trình làm việc. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định sự đồng nhất về chuyên môn giữa hai nơi, đảm bảo hoạt động tại Hà Nội không bị ảnh hưởng khi chia sẻ nhân lực về Ninh Bình.

Nằm trong cùng dự án trọng điểm, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 dự kiến đón bệnh nhân sớm hơn, ngay từ ngày 19/12. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, xác nhận đơn vị đã hoàn tất khâu chuẩn bị nhân lực và thiết bị. Hơn 600 nhân viên y tế từ Hà Nội đã đăng ký luân chuyển, kết hợp cùng đội ngũ tuyển mới để vận hành 325 giường bệnh và hai phòng mổ cấp cứu.

Việc đưa cơ sở 2 của hai bệnh viện này vào hoạt động được xem là giải pháp chiến lược nhằm giảm tải cho bệnh viện tại Hà Nội, đồng thời giúp hàng chục triệu người dân tại Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam và khu vực lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Tại cuộc họp gần đây, Phó thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các đơn vị phải đưa một phần dự án vào sử dụng đúng dịp 19/12. Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận cho biết đã hoàn tất hợp đồng mua sắm 82 thiết bị, dự kiến lắp đặt xong trước ngày 25/12.

Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức khởi công năm 2015 tại Hà Nam với quy mô 1.000 giường mỗi nơi. Tuy nhiên, cả hai công trình tạm dừng thi công từ năm 2021 khiến nhiều hạng mục xuống cấp. Thanh tra Chính phủ từng kết luận dự án có nhiều vi phạm về đầu tư, đấu thầu, gây lãng phí hơn 1.200 tỷ đồng. Bộ Công an sau đó đã khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm tại hai dự án này.

Lê Nga