Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 dự kiến đón bệnh nhân từ giữa tháng 12

Bệnh viện Bạch Mai đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đưa cơ sở 2 vào hoạt động, dự kiến khai trương và đón bệnh nhân từ ngày 19/12, sau hơn 7 năm chậm tiến độ.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hôm 16/11, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để vận hành cơ sở mới. Hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ Hà Nội tình nguyện đăng ký luân chuyển công tác.

"Đội ngũ này là 'linh hồn' của cơ sở 2, cam kết mang đến chất lượng dịch vụ và chuyên môn y tế đúng chuẩn Bạch Mai", ông Cơ khẳng định. Ông cho biết thêm bệnh viện cũng đã tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới để đáp ứng nhu cầu vận hành.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hiện tại, các khoa lâm sàng đã sẵn sàng kế hoạch nhân sự và trang thiết bị. Ít nhất hai phòng mổ hiện đại sẽ được đưa vào sử dụng ngay trong ngày đầu để phục vụ các ca cấp cứu. Hệ thống máy móc chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm cũng đang được khẩn trương lắp đặt, hiệu chỉnh. Các phương án về cung ứng thuốc, vật tư, suất ăn dinh dưỡng và hậu cần cho nhân viên y tế đều được chuẩn bị chi tiết.

Cơ sở 2 hướng tới mô hình "bệnh viện thông minh" đầu tiên trong hệ thống công lập, với phần mềm quản lý được kết nối liên thông toàn diện với trụ sở chính tại Hà Nội, giúp tối ưu hóa việc điều trị và chăm sóc.

Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động được xem là giải pháp chiến lược nhằm giảm tải cho bệnh viện tại Hà Nội, đồng thời giúp hàng chục triệu người dân tại Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam và khu vực lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Tại cuộc họp gần đây, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã yêu cầu dự án phải hoàn thành đúng tiến độ để đưa một phần vào sử dụng trong dịp 19/12. Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận báo cáo, dự án hoàn tất hợp đồng mua sắm 82 thiết bị, dự kiến lắp đặt xong trước ngày 25/12.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được khởi công từ năm 2015 tại Hà Nam (nay là Ninh Bình), với quy mô 1.000 giường mỗi bệnh viện. Tuy nhiên, cả hai công trình đã dừng thi công từ năm 2021, khiến nhiều hạng mục xuống cấp. Thanh tra Chính phủ kết luận dự án có nhiều vi phạm về đầu tư, đấu thầu, gây lãng phí khoảng 1.253 tỷ đồng. Bộ Công an khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm tại hai dự án này.

Lê Nga