Bệnh viện TP HCM mở trung tâm y học tái tạo và tế bào gốc

Bệnh viện Thống Nhất khai trương Trung tâm Y học Tái tạo Phục hồi, ứng dụng công nghệ tế bào gốc và y học hiện đại nhằm giảm triệu chứng, phục hồi chức năng, nâng cao chất lượng sống người bệnh.

Lễ khai trương ngày 26/2, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện, cho biết trong giai đoạn đầu, trung tâm tập trung điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp và đau khớp mạn tính - những vấn đề phổ biến và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Các kỹ thuật tái tạo như huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) được triển khai theo quy trình nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Trung tâm đồng thời phát triển da liễu - thẩm mỹ y học với các kỹ thuật trẻ hóa da, điều trị sẹo, rụng tóc; đẩy mạnh phẫu thuật hàm mặt, tạo hình thẩm mỹ và tư vấn chế phẩm tế bào gốc tại Nhật Bản. Các bác sĩ cũng hỗ trợ phục hồi tổn thương thần kinh, tim mạch và bệnh lý chuyển hóa.

PGS.TS.BS Võ Thành Toàn, Phó giám đốc bệnh viện, giữ vai trò giám đốc trung tâm, cùng đội ngũ chuyên gia cơ xương khớp, da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi người bệnh được thăm khám, xây dựng phác đồ cá thể hóa.

Theo lãnh đạo trung tâm, đây là bước tiến để bệnh viện hướng tới mô hình lão khoa toàn diện trong bối cảnh già hóa dân số tăng nhanh. Thay vì chỉ điều trị khi bệnh nặng, trung tâm theo đuổi mô hình tích hợp đa chuyên khoa, chú trọng dự phòng và can thiệp sớm, giúp người bệnh "lão hóa thành công" - sống khỏe, sống chủ động.

TS.BS Yasushi Matsushita từ Nhật Bản tư vấn cho người bệnh tại trung tâm, sáng 26/2. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Song song điều trị, trung tâm đầu tư phòng lab nuôi cấy, bảo quản tế bào gốc và sản phẩm sinh học. Tương lai, y học có thể sử dụng tế bào gốc chọn lọc theo từng cơ quan hoặc exosome nhằm tăng hiệu quả, hạn chế tác dụng phụ. Nơi này hợp tác với Viện Tế bào gốc (ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM) và nhiều cơ sở uy tín trong nước, đồng thời nhận hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Đại học Juntendo (Nhật Bản) và TS.BS Yasushi Matsushita.

Cùng ngày, bệnh viện khai trương Đơn vị thẩm mỹ nội khoa thuộc Khoa Da liễu - Miễn dịch Dị ứng. Đơn vị triển khai đa dạng dịch vụ như điều trị mụn, nám, tàn nhang và rối loạn sắc tố; điều trị sẹo rỗ, sẹo lồi, sẹo co kéo; hỗ trợ xóa nhăn, cải thiện chảy xệ, da chùn nhão; làm sáng - mịn da, thu nhỏ lỗ chân lông; tạo hình thon gọn gương mặt, nâng mũi, tạo hình cằm... không phẫu thuật.

Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế, là trung tâm tim mạch lão khoa hàng đầu phía Nam, điều trị nội trú khoảng 1.200 bệnh nhân mỗi ngày, trong đó đến 70% là người cao tuổi. Nơi này đang định hướng trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện hạng đặc biệt.

Lê Phương