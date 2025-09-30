Bệnh viện Thanh Hóa ngập lụt mất điện, bệnh nhân thiếu nước uống

Bệnh viện Đa khoa Nông Cống ở Thanh Hóa bị ngập sâu, mất điện hai ngày qua, bệnh nhân và nhân viên y tế thiếu nước uống, trì hoãn chạy thận.

Mưa to sau bão Bualoi, nước lũ dâng ngập toàn bộ tầng một bệnh viện, hỏng hệ thống máy phát điện. Bệnh viện mất điện hoàn toàn, cản trở công tác khám và điều trị.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết đến trưa 30/9, bệnh nhân và nhân viên y tế thiếu nước uống và thức ăn. Trước cổng bệnh viện có một quán cơm bán với số lượng ít trong khi nước ngập sâu khắp nơi, chỉ một số người mạo hiểm ra ngoài mua thức ăn. Nhân viên bệnh viện kêu cứu trên mạng xã hội, đến chiều cùng ngày đã được hỗ trợ cơm và nước uống.

Hơn 200 bệnh nhân tại đây đang được duy trì điều trị bằng thuốc. Đáng lo ngại là một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo phải trì hoãn do không có điện để máy hoạt động.

"Trung bình cách một ngày bệnh nhân suy thận phải chạy thận nhân tạo một lần, việc trì hoãn lịch có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe rất lớn", đại diện bệnh viện cho hay. Một số bệnh nhân cần mổ cấp cứu được chuyển lên tuyến trên, song quá trình chờ xe và di chuyển mất thời gian lâu hơn nhiều lần so với bình thường.

Bệnh viện tiếp nhận một ca mổ đẻ cấp cứu, các bác sĩ huy động toàn bộ nhân lực trong khoa bật đèn pin điện thoại và đèn soi để "thắp sáng" phòng mổ. Trong khi kíp mổ thao tác, những người còn lại mở đèn điện thoại thay phiên soi cho kíp mổ làm việc. May mắn, em bé chào đời an toàn, khỏe mạnh.

Trung tâm xã Nông Cống là một trong những nơi thiệt hại nặng nhất do mưa lũ sau bão Bualoi, có nơi ngập sâu hai mét. Nhiều xã khác như Cẩm Thủy, Bá Thước, Kim Tân, Hạc Thành, Hàm Rồng đang bị cô lập do lũ từ thượng nguồn các con sông lớn như sông Mã, sông Chu, sông Bưởi... đổ về. Toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập 1-2 m, hơn 1.000 nhà khác bị hư hỏng do gió bão, sạt lở đất.

Bệnh nhân di chuyển lên tầng 2 trong đêm do ngập lụt. Ảnh: Bệnh viện chia sẻ

Sở Y tế Nghệ An cũng ghi nhận nhiều bệnh viện ngập sâu, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh. Trung tâm Y tế - Bệnh viện Hoàng Mai, nước sông dâng cao gây ngập sâu trên một mét. Mọi người tại viện phải di chuyển bằng xuồng, bè để tiếp tế đồ ăn hay vận chuyển bệnh nhân. Trước đó, để phòng chống bão, bệnh viện đã chủ động chuyển bệnh nhân và thiết bị y tế lên tầng hai. Các khoa, phòng được gia cố, sắp xếp trang thiết bị và di chuyển lên vị trí an toàn.

Tại Bệnh viện Phổi, máy phát điện ngừng hoạt động nhiều ngày, một số bệnh nhân đang thở máy phải tạm thời chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Nhiều cơ sở y tế chịu thiệt hại nặng về vật chất do bão như Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, nhiều khu nhà bị tốc mái, hỏng hệ thống điện chiếu sáng cùng trang thiết bị y tế. Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương bị tốc mái bốn tòa nhà hai tầng, hư hỏng nhiều thiết bị phụ trợ. Trung tâm Y tế Nghi Lộc bay mái tôn, sập tường một phần.

Thiệt hại về cơ sở vật chất tại các cơ sở y tế tương đối lớn, tuy nhiên lãnh đạo Sở Y tế đánh giá may mắn là cán bộ nhân viên và bệnh nhân điều trị nội trú đều được đảm bảo an toàn.

Bệnh nhân phải di chuyển bằng xuồng tại Bệnh viện Hoàng Mai. Ảnh: Bệnh viện chia sẻ

Chiều 30/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thống kê bão Bualoi làm 26 người chết, trong đó giông lốc gây thiệt hại lớn nhất với 11 người chết ở Ninh Bình, Hưng Yên; 8 người chết do lũ, sạt lở.

Từ ngày 25/9 đến nay, bão gây mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận mưa lớn nhất đợt này là Bạch Mã (Huế) 855 mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 753 mm, Hủa Na (Nghệ An) 627 mm, Đức Hóa (Quảng Trị) 593 mm.

Thúy Quỳnh