Bệnh viện thẩm mỹ Nam An - địa chỉ làm đẹp tại TP HCM

Bệnh viện sở hữu đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao cùng trang thiết bị tân tiến, hiện đại, là địa chỉ cho các tín đồ làm đẹp.

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, tiền thân là Phòng khám thẩm mỹ Dr. Khải, do bác sĩ Đỗ Quang Khải làm chủ. Năm 2023, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An được thành lập với nhiều đổi mới. Đây là "đứa con tinh thần", tâm huyết của đội ngũ quản lý, các y bác sĩ cùng nhau gây dựng. Bệnh viện sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, khang trang; đội ngũ y, bác sĩ cùng nhân viên lên đến 150 nhân sự, với 3 khoa đã được cấp phép bao gồm: phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa, thẩm mỹ nội khoa.

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An sở hữu cơ sở vật chất khang trang, hiện đại cùng đội ngũ nhân viên, y bác sĩ chuyên nghiệp.

Không chỉ tập trung nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Nam An còn không ngừng đào tạo đội ngũ bác sĩ, nhân viên, hoàn thiện quy trình tư vấn, chăm sóc để giúp khách hàng có trải nghiệm chuyên nghiệp và thoải mái nhất. Nhận thức nhu cầu của khách hàng Việt Nam ngày một cao, đa dạng, bác sĩ Đỗ Quang Khải và CEO Nguyễn Thị Như Lan thường xuyên nâng cấp các dịch vụ mới, hiện đại hóa quy trình làm đẹp.

Bà Nguyễn Thị Như Lan, CEO Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, chia sẻ: "Bất kỳ ai cũng có quyền làm đẹp cho chính mình. Hoàn thiện vẻ đẹp của bản thân cũng là cách giúp chúng ta có nhiều cơ hội hơn, góp phần làm cho cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Đó cũng là mục tiêu Bệnh viện thẩm mỹ Nam An luôn nỗ lực hướng tới với châm ngôn: 'Sắc đẹp của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi'".

Các bác sĩ tại Bệnh viện thẩm mỹ Nam An thường xuyên tổ chức họp định kỳ. Ảnh: Nam An

Bác sĩ Đỗ Quang Khải là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi tại TP HCM, từng có 8 năm công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM - khoa Tạo hình thẩm mỹ. Ông tiếp tục dành thêm hai năm tu nghiệp tại Mỹ chuyên ngành thẩm mỹ vùng đầu, mặt. Trở về công tác trong nước, bác sĩ Đỗ Quang Khải là thành viên của các hội chuyên về phẫu thuật, tạo hình uy tín và nổi tiếng ở cả trong nước và quốc tế như: thành viên Hội tạo hình TP HCM, Hội ISPRES (Hội phẫu thuật tạo hình và tái tạo quốc tế).

Tại Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, bác sĩ Khải là giám đốc chuyên môn, trực tiếp chẩn đoán, chỉ định, phẫu thuật và theo dõi trong suốt quá trình làm đẹp của khách hàng với công nghệ hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao, an toàn và hiệu quả cho khám chữa bệnh. Năm 2023, bác sĩ còn trở thành cố vấn nhân trắc học tại Miss Grand Vietnam 2023.

Bác sĩ Đỗ Quang Khải thăm khám cho khách hàng hậu phẫu. Ảnh: Nam An

