Xấu hổ đến 'tê liệt người' khi đi khám phụ khoa tại bệnh viện

'Có chồng rồi mà còn e thẹn gì, sao mở trước chồng không ngại giờ khám lại ngại'.

"Tôi đã từng dẫn bạn gái đi khám phụ khoa. Cô ấy kêu đau thì bác sĩ còn bảo đây là bệnh viện chứ không phải ở với người yêu mà đòi sướng.

Chắc hẳn ai vào hoàn cảnh đó và bị nói như vậy thì sẽ rất ngượng và khó chịu. Tại sao các bác sĩ không dùng những lời nói dễ nghe hơn để cho bệnh nhân nhẹ nhàng tâm lý hơn mà phải nói những lời như vậy?".

Độc giả nickname phamvantamhd9x kể lại việc dẫn bạn gái đi khám phụ khoa, và đặt vấn đề như trên, sau bài viết Ba lần xấu hổ vì cảnh trớ trêu khi đi khám sức khỏe tổng quát.

Bài trong bài viết trước, tác giả kể lại một lần đi khám sức khỏe tổng quát, ba lần gặp những tình huống tế nhị, nhạy cảm tại các phòng chụp X-quang, siêu âm tim, trong đó việc khám phụ khoa gây "xấu hổ". Đây cũng là chia sẻ của một số độc giả.

"Bà xã tôi kể khi đi khám phụ khoa, y tá khám 'không nương tay'. Bà xã tôi kêu đau thì cô ta nói có chồng con rồi mà còn đau cái gì. Nghe kể mà mình còn thấy đau và giận', độc giả nick Người Dân viết.

Trong hơn 1578 độc giả làm khảo sát với câu hỏi Bạn đã gặp những tình huống tương tự khi đi khám ở bệnh viện, 83% độc giả cho biết đã gặp phải. Độc giả hothilong90 kể:

"Khám phụ khoa là một cái gì đó làm cho bệnh nhân tê liệt. Bệnh nhân nằm ra đó còn bác sĩ và hơn 20 thực tập sinh vây quanh.

Có nhiều bạn sẽ bảo không có thực tập thì sao tương lai có bác sĩ giỏi được. Xin thưa có giải pháp cả nhưng không ai làm. Chỉ cần trang bị thêm một tấm rèm che ngay ngang bụng người bệnh (như đẻ mổ) thì sự ngại ngùng giảm đi nhiều phần. Xin cảm ơn tác giả đã nói hộ nhiều người".

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng gặp phải:

"Lúc trước tôi đi rút ống niệu đạo. Vô phòng nội soi, một người đàn ông trung niên như tôi phải cởi đồ trần truồng trước mặt điều dưỡng và hai sinh viên thực tập, trong khi cửa phòng thì vẫn mở. Bác sĩ lát sau mới vô để làm thủ thuật. Trải nghiệm thẹn thùng, xấu hổ không thể tả", độc giả nickname Hoai Anh nói.

Độc giả Plutino:

"Thiệt xưa giờ nghe tới khám sức khỏe định kỳ là tôi cảm giác y chang như tác giả. Bệnh viện dù lớn cỡ nào cũng cái cảnh, cái màn bỏ qua cảm giác xấu hổ của bệnh nhân như vậy, nhất là khám phụ khoa.

Có những câu nói của bác sĩ nếu được ghi âm lại nghe chẳng khác gì đang xúc phạm danh dự người khác. Ai rảnh cứ thử làm một vòng các bệnh viện phụ sản lớn của thành phố thu âm thử xem bác sĩ đã bình thường hóa những việc mà tác giả kể nó ở mức độ nào.

Nhiều chị em lóng ngóng chưa biết cách leo lên bàn khám phụ khoa hay ngại mở chân trước mặt người lạ là nghe tiếng cạnh khóe: 'Có chồng rồi mà còn e thẹn gì, sao mở trước chồng không ngại giờ khám lại ngại'.

Đó là chưa nói cái hướng đưa chân đó là phía chỗ đi vào của người sau, bác sĩ khám chưa xong là đã hô người kế tiếp vô đứng ngay lối đó để vào. Chị em nào bị phụ khoa là nghe kiểu: bộ thọt cái gì vào hay sao mà như vầy?

Hồi xưa tui cũng bẽn lẽn lắm mà lúc có bầu, chị em trong công ty dọa 'mày xấu hổ thì đi khám đi, đẻ xong là chai mặt luôn', tưởng mấy chỉ nói chơi ai ngờ thật vậy".

Vấn đề bảo mật thông tin, sự riêng tư của người bệnh được độc giả Le Dat đề cập: "Tôi thấy nhiều nơi không chú trọng tới bảo mật thông tin bệnh nhân khi khám. Riêng việc gọi vài bệnh nhân vào chờ siêu âm chẳng hạn, ngồi ngay gần chỗ siêu âm, bác sĩ siêu âm có thể thoải mái hỏi han, trao đổi với bệnh nhân về bệnh tình hay đời sống của bệnh nhân - là thông tin riêng tư cần bảo mật - nhưng những người ngồi chờ hoàn toàn có thể nghe thấy.

Cảm giác rất không thoải mái khi phải rơi vào trường hợp đó".

Độc giả nickname Suzy Apple chia sẻ:

"Tôi làm trong bệnh viện công tại Pháp và các chuyện như thế này không thể nào xảy ra vì người ta rất tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân. Khi bác sĩ đang làm siêu âm thông qua đường âm đạo thì trong phòng chỉ có bệnh nhân và bác sĩ, không có bất cứ ai.

Các phòng ngăn cách rất kín đáo vì người ta không sử dụng rèm. Họ có thể khám được ít bệnh nhân hơn mỗi ngày so với bệnh viện ở trong nước, nhưng chất lượng cho mỗi lần khám tôi thấy là hơn. Vì vậy nhiều bệnh nhân phải chờ lâu mới có hẹn".

Trong khi đó, độc giả Thanh Pham Thi My chia sẻ kinh nghiệm:

"Tôi chỉ góp ý về việc khám phụ khoa thế này: Với các bạn đã có gia đình và đã quan hệ tình dục, thì cứ mau chóng làm theo hướng dẫn của hộ lý và bác sĩ, cứ bình tĩnh hít thở đều, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ qua chuyện khác, đừng có tập trung vào việc bác sĩ đang khám thì sẽ được nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn là cứ co rúm lại hay gồng người lên.

Hình như các bác sĩ khám phụ khoa có ác cảm hay dị ứng với bệnh nhân tỏ vẻ rụt rè, e thẹn khi khám (đã lập gia đình, đã quan hệ tình dục), cá nhân tôi nghĩ vậy.

Hữu Nghị tổng hợp