Bệnh viện ở Lạng Sơn bị cô lập do lũ, thiếu thốn thực phẩm

Lạng SơnTrung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng bị ngập và cô lập hoàn toàn, nhân viên y tế kêu gọi cộng đồng hỗ trợ đồ ăn, nước uống và nhu phẩm thiết yếu cho bệnh nhân.

Nước tràn vào khu vực phòng khám gần cổng chính Trung tâm Y tế Hữu Lũng từ chiều tối qua. Đến trưa 8/10, nước lũ ngập hết tầng một của bệnh viện, gần 300 bệnh nhân được di dời lên tầng hai. Trong các phòng bệnh ở tầng một, nước ngập đến gối kèm nhiều bùn đất. Nhân viên bệnh viện dùng máy bơm nước từ phòng bệnh ra hoặc lấy bao cát chắn cửa nhưng không thể ngăn được dòng nước bẩn.

Hiện bệnh viện cố gắng duy trì máy phát điện để đảm bảo điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, nước lũ dâng cao gây thiệt hại nặng nề đến cơ sở vật chất mặc dù một số trang thiết bị đã được dời lên cao. Một số thiết bị như máy chụp CT không kịp chuyển nên bị ngập nước hư hại. Ba chiếc xe cứu thương chôn chân trong dòng nước không thể di chuyển.

Nhân viên y tế và bệnh nhân đang trong tình trạng đang thiếu thốn trầm trọng lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu. Bệnh viện phải kêu gọi cứu trợ, may mắn hiện tại mọi thứ đã ổn định.

Lạng Sơn là địa phương đang hứng chịu lượng mưa rất lớn trong những ngày qua do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo. Cơ quan khí tượng ghi nhận từ 19h ngày 5/10 đến 19h ngày 6/10, lượng mưa ở một số nơi vượt 200 mm trong đó có Mẫu Sơn 205 mm; từ 19h ngày 7/10 đến 7h hôm nay lượng mưa ở Quyết Thắng 195 mm. Nước ào ạt đổ về hồ thủy điện gây áp lực cho thân đập. Đập Bắc Khê cách Hữu Lũng 100 km chiều qua bị vỡ, nước ào ạt tràn xuống hạ du.

Các xe cứu thương tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng đậu trong sân ngập nước lũ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhiều trạm y tế xã trên địa bàn cũng rơi vào tình trạng cô lập do nước lũ dâng nhanh. Các trạm y tế tại xã Hữu Lũng, Yên Bình, Vân Nham (điểm trạm Nhật Tiến) bị ngập sâu, nhân viên gặp khó khăn trong việc di chuyển thiết bị y tế.

Tại trạm y tế xã Yên Bình, phòng máy chụp X-quang bị nước tràn vào hư hại nặng. Nhiều y bác sĩ không thể di chuyển tới viện do các nơi ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hệ thống liên lạc tại một số điểm bị gián đoạn. Công tác khám chữa bệnh nhân bị ảnh hưởng lớn, thậm chí gián đoạn.

