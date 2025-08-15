Khởi công, khánh thành 250 công trình vào ngày 19/8

Lễ khánh thành, khởi công 250 công trình tại 80 điểm cầu được tổ chức lúc 9h ngày 19/8, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạnh tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Ngày 15/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công tác chuẩn bị khởi công, khánh thành 250 công trình cần tổ chức trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội. Các điểm cầu lớn khác đặt tại dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội); sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh); khu tái định cư phường Đồng Văn (Ninh Bình); Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Nghệ An) và dự án Nhà máy điện gió Hải Anh (tỉnh Quảng Trị).

TP HCM sẽ tổ chức điểm cầu tại Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina; tỉnh Đồng Tháp tổ chức khánh thành cầu Rạch Miễu 2. Tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công cao tốc Cà Mau - Cái Nước, đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ được khánh thành vào ngày 19/8. Ảnh: Hoàng Nam

Theo Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn, đến ngày 13/8, cả nước có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280.000 tỷ đồng, trong đó có 89 dự án khánh thành; 161 công trình khởi công.

Xét theo lĩnh vực có 59 dự án hạ tầng giao thông; 44 công trình dân dụng, đô thị; 57 công trình công nghiệp; 36 công trình hạ tầng kỹ thuật; 22 công trình nhà ở xã hội. Nguồn vốn nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư 54.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định việc khánh thành, khởi công đồng loạt công trình có quy mô lớn sẽ góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Trong đó có nhiều công trình tiêu biểu được khánh thành như: Trung tâm Triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh của Tập đoàn Vingroup. Theo kế hoạch dự án đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng đã được đẩy sớm gần hai năm. Công trình được thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 là công trình tiêu biểu của đội ngũ xây dựng người Việt Nam. Trước kia làm cầu dây văng phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, thời gian thi công kéo dài, nay nhà thầu Việt Nam đã đảm đương được, thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng.

Cùng khởi công đợt này có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel - công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 10.000 tỷ đồng.

Đoàn Loan