Bệnh viện ngưng đỡ đẻ vì y tá bài vaccine

Mỹ30 y tá quyết không tiêm vaccine và nghỉ việc, khiến bệnh viện đa khoa hạt Lewis, New York phải ngưng dịch vụ đỡ đẻ từ cuối tháng này.

"Lượng đơn nghỉ việc khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ngừng dịch vụ hộ sinh tại bệnh viện đa khoa hạt Lewis", Geral Cayer, giám đốc điều hành Hệ thống Y tế hạt Lewis, hôm 11/9 thông báo. Theo quyết định này, bệnh viện sẽ ngừng các ca đỡ đẻ từ 24/9, do thiếu nhân viên hộ sinh đã tiêm chủng đầy đủ.

Bệnh viện đa khoa hạt Lewis, bang New York. Ảnh: Google Maps

Bang New York đã yêu cầu nhân viên y tế tiêm vaccine Covid-19, trong bối cảnh biến chủng Delta đang hoành hành tại Mỹ. Yêu cầu tiêm chủng bắt buộc với nhân viên y tế được miễn trừ với lý do y tế, nhưng y tá không được viện lý do tôn giáo để từ chối tiêm. Nhân viên bệnh viện và nhà dưỡng lão phải thực thi yêu cầu tiêm chủng trước 27/9.

Gần 3/4 nhân viên trong Hệ thống Y tế hạt Lewis đã tiêm vaccine sau khi quy định bắt buộc tiêm chủng được công bố hồi tháng 8. Tuy nhiên, 30 người đã nộp đơn nghỉ việc, bao gồm 21 người làm việc ở khu vực khám bệnh, còn 165 người vẫn chưa tiêm.

"Dịch vụ y tế thiết yếu đang gặp rủi ro", Cayer nói. "Không phải do quy định tiêm chủng. Quy định này đảm bảo cho chúng tôi một lực lượng lao động khỏe mạnh".

Khoa phụ sản của bệnh viện đa khoa Lewis thiếu nhân sự từ lâu, càng bị ảnh hưởng nặng sau khi 6 nữ hộ sinh nghỉ việc. 7 người khác đang lưỡng lự có nên tiêm hay không. Ban quản lý bệnh viện không thể cung cấp đủ nhân viên cho khoa phụ sản và sơ sinh.

Các thai phụ có thể phải chuyển tới những bệnh viện khác trong khu vực. Nhiều khoa khác cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu nhân lực và bệnh viện khuyến khích nhân viên đi tiêm.

"Người ta hỏi tôi nhiều lần rằng có ủng hộ quy định tiêm chủng bắt buộc với nhân viên y tế và những người khác hay không", Cayer nói. "Chắc chắn là có rồi".

Hồng Hạnh (Theo Guardian)