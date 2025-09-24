Bệnh viện Mắt Cao Thắng triển khai dịch vụ xóa cận Smile Pro Elite

Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng công bố ra mắt dịch vụ phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới mang tên Smile Pro Elite, được Tập đoàn Carl Zeiss (Đức) chứng nhận.

Thông tin được nêu tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025 với chủ đề "Công nghệ hiện đại, chất lượng JCI" do Tập đoàn Y khoa Sài Gòn phối hợp cùng Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng tổ chức tại TP HCM sáng 20/9. Đại diện Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng cho biết, Smile Pro Elite là phiên bản tiên tiến nhất của công nghệ phẫu thuật khúc xạ bằng laser Smile Pro được Tập đoàn Carl Zeiss (Đức) công nhận và cấp phép triển khai. Phiên bản này được xem là một bước tiến mới trong điều trị tật khúc xạ, mang đến giải pháp xóa cận an toàn, hiện đại và cá nhân hóa toàn diện.

Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng tuyên bố chính thức triển khai Smile Pro Elite - giải pháp xóa cận cá nhân hóa toàn diện. Ảnh: Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng

Smile Pro Elite kế thừa ưu điểm của Smile Pro, đồng thời được nâng cấp với nhiều cải tiến. Đầu tiên là khả năng tầm soát đánh giá tình trạng mắt toàn diện với 128 ảnh chụp cắt lớp phân tích từng 5 mm của mỗi lát cắt, 15 bước khám chuyên sâu, cho phép bác sĩ đánh giá chính xác từng thông số mắt và xây dựng kế hoạch điều trị cá nhân hóa.

Thứ hai là tăng cường bảo vệ giác mạc bền vững. Smile Pro Elite áp dụng công nghệ liên kết chéo giữa các sợi collagen giúp giác mạc cứng hơn và ổn định cơ sinh học sau khi đã loại bỏ mô trong phẫu thuật khúc xạ, ngăn ngừa giãn giác mạc, bảo toàn thị lực bền vững trong nhiều năm.

Thứ ba là công nghệ chống khô mắt, ứng dụng liệu pháp nhiệt không xâm lấn, kết hợp massage tuyến Meibomian, cải thiện chất lượng màng nước mắt, chuẩn bị bề mặt giác mạc tối ưu trước phẫu thuật. Công nghệ này đồng thời chăm sóc tuyến lệ, giúp giác mạc lành nhanh, xóa bỏ khô mắt sau phẫu thuật.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng nhấn mạnh: "Sự ra mắt dịch vụ này là một cột mốc quan trọng đối với Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng, đồng thời thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đưa những công nghệ nhãn khoa tiên tiến nhất thế giới đến với người bệnh, mang lại hiệu quả thị lực bền vững và an toàn vượt trội".

Đại diện Tập đoàn Carl Zeiss chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng

Smile Pro Elite là sản phẩm được Tập đoàn Carl Zeiss cấp phép triển khai cho những trung tâm Zeiss Smile Pro đã đạt chứng nhận JCI từ hai lần liên tiếp trở lên. Theo các chuyên gia, dịch vụ xóa cận này là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, chuyên môn y khoa chuẩn mực và trải nghiệm khách hàng cao cấp.

Ra mắt dịch vụ xóa cận Smile Pro Elite, Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng góp phần mang đến thêm một lựa chọn chất lượng cho bệnh nhân. Liên tục cập nhật công nghệ và giữ vững tiêu chuẩn quốc tế JCI là cách bệnh viện này khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực nhãn khoa, đồng hành cộng đồng bảo vệ và nâng cao sức khỏe thị giác. Từ năm 2009 đến nay, bệnh viện đã 6 lần liên tiếp đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International) - bộ tiêu chuẩn uy tín toàn cầu về chất lượng và an toàn y tế.

Sở hữu Trung tâm Zeiss Smile Pro chuẩn quốc tế, toàn bộ hệ thống Bệnh viện Mắt Cao Thắng được trang bị đồng bộ công nghệ Zeiss, từ khâu khám - chẩn đoán - đánh giá tình trạng mắt cho đến phẫu thuật. Điểm nổi bật là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu và lập kế hoạch điều trị, mang lại độ chính xác lên đến 0,001 diop cho từng bệnh nhân.

Diệp Chi