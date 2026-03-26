Bệnh viện K trang bị máy nội soi phóng đại 150 lần phát hiện ung thư sớm

Bệnh viện K vận hành hệ thống nội soi phóng đại hình ảnh 150 lần giúp chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm, can thiệp các tổn thương chính xác, hiệu quả.

Ngày 26/3, đại diện Bệnh viện K cho biết cơ sở 1 Quán Sứ trang bị thêm 8 hệ thống máy nội soi mới. Nổi bật là hệ thống EVIS X1 nội soi tiêu hóa khí phế quản, chức năng nhuộm màu ảo cùng phóng đại hình ảnh quang học tới 150 lần giúp chẩn đoán và can thiệp chính xác tổn thương ung thư.

Đây là những máy móc được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trị giá 790 tỷ đồng và nguồn viện trợ không hoàn lại 300 tỷ đồng do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Hôm 10/3, nơi này cũng vận hành hai hệ thống xạ trị gia tốc thế hệ mới, giúp y bác sĩ rút ngắn thời gian điều trị mỗi ca từ 10 phút xuống còn 2-3 phút, giảm tải tình trạng bệnh nhân phải chờ đợi kéo dài.

TS.BS Bùi Ánh Tuyết, Trưởng khoa Nội soi thăm dò chức năng, cho hay ung thư thực quản nằm trong 15 bệnh ung thư thường gặp nhất với 3.686 ca chẩn đoán mới, 3.470 ca tử vong mỗi năm. Phần lớn bệnh nhân ung thư thực quản được phát hiện ở giai đoạn muộn với các triệu chứng rõ ràng như nuốt vướng, nghẹn tăng dần, ho khàn tiếng do khối u xâm lấn vào tổ chức lân cận. Giai đoạn này thường không thể phẫu thuật được, điều trị hóa xạ trị đồng thời thường được chỉ định nhưng tiên lượng không quá khả quan.

"Chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm có vai trò quyết định trong điều trị và tiên lượng bệnh lý ung thư thực quản giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí điều trị đáng kể", TS Tuyến nói. Theo nhiều nghiên cứu tại Nhật Bản, tỷ lệ sống sau 5 năm của nhóm bệnh nhân phát hiện sớm có thể đạt trên 90 %.

Các bác sĩ nội soi tầm soát phát hiện sớm, chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa cho bệnh nhân. Ảnh: Hà Trần

Trước đây việc chẩn đoán ung thư thực quản chủ yếu dựa vào nội soi xác định tổn thương và sinh thiết làm xét nghiệm mô bệnh học. Tuy nhiên nội soi ống mềm với ánh sáng trắng thường khó phát hiện được tổn thương sớm tại thực quản do tổn thương nhỏ và có màu sắc tương đối đồng nhất với niêm mạc xung quanh. Nay, hệ thống máy nội soi mới có chức năng nhuộm màu bằng ánh sáng và phóng đại trên 150 lần, phân tích rõ ràng vi cấu trúc và vi mạch máu của tổn thương, giúp các bác sĩ dễ dàng hơn trong chẩn đoán và điều trị.

"Mục đích của nội soi phóng đại là giúp phát hiện sớm và phân biệt các tổn thương ung thư đường tiêu hóa thường gặp ở dạ dày, thực quản, đại trực tràng", TS Tuyết nói. Việc ứng dụng các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến để chẩn đoán và phân loại ung thư không chỉ đơn thuần là để tầm soát, phát hiện ở giai đoạn sớm mà mục tiêu chính yếu của bệnh viện là điều trị tổn thương ung thư ở ngay giai đoạn sớm bằng can thiệp qua nội soi.

Như bệnh nhân nam 63 tuổi, tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, được chỉ định nội soi tiêu hóa trên trong chương trình khám sức khỏe định kỳ. Khi nội soi, bác sĩ phát hiện một tổn thương phẳng, bắt màu nâu, kích thước khoảng 15 mm. Bệnh nhân được điều trị bằng cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD). Đây là một phương pháp can thiệp tối thiểu, nhằm hạn chế xâm lấn, giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời cải thiện thời gian sống và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Sau can thiệp ESD, kết quả mô bệnh học xác định ung thư biểu mô vảy thực quản giai đoạn pT1a, diện cắt âm tính. Bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện sau hai ngày.

Trước đây ung thư thực quản thường gặp ở độ tuổi trên 50. Nay căn bệnh này có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Do đó bác sĩ khuyến cáo mọi người cần đi khám sức khỏe định kỳ, tầm soát phát hiện sớm để điều trị kịp thời.

Lê Nga