Thêm máy gia tốc, Bệnh viện K rút thời gian xạ trị còn 3 phút

Hà NộiBệnh viện K vận hành 2 hệ thống xạ trị gia tốc thế hệ mới, giúp y bác sĩ rút ngắn thời gian điều trị mỗi ca từ 10 phút xuống còn 2-3 phút, giảm tải tình trạng bệnh nhân phải chờ đợi kéo dài.

Hôm 10/3, cơ sở Quán Sứ chính thức khai trương hai hệ thống máy xạ trị này cùng gần 100 trang thiết bị y tế hiện đại. Động thái giúp bệnh viện nâng tổng số máy xạ trị tại cả ba cơ sở lên 10 hệ thống, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho hơn 1.000 bệnh nhân ung thư mỗi ngày.

Hệ thống máy xạ trị mới được vận hành tại Bệnh viện K. Ảnh: Thái Hà

GS. TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, chia sẻ mỗi ngày các cơ sở tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân, khiến hệ thống máy móc cũ phải hoạt động liên tục 22-23 tiếng. Hai hệ thống xạ gia tốc mới tích hợp công nghệ hiện đại, cho phép y bác sĩ triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay như 3D, IMRT, VMAT hay xạ phẫu. Máy đạt mức suất liều 1.500-2.200 MU/phút và có khả năng kiểm soát chuyển động khối u theo nhịp thở. Giám đốc Quảng nhấn mạnh thiết bị giúp y bác sĩ tập trung liều bức xạ tối đa vào khối u, bảo vệ cơ quan lành xung quanh, đảm bảo quá trình xạ trị diễn ra chính xác và an toàn.

Dịp này, bệnh viện cũng bổ sung nhiều hệ thống phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị như 8 dàn nội soi, hơn 30 thiết bị xét nghiệm, máy chụp MRI, máy sinh thiết vú hút chân không và thiết bị đốt u bằng sóng cao tần. Bệnh viện đầu tư loạt trang thiết bị y khoa từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trị giá 790 tỷ đồng và nguồn viện trợ không hoàn lại 300 tỷ đồng do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Tham dự sự kiện, Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá cao bước tiến về ứng dụng kỹ thuật của Bệnh viện K. Ông yêu cầu cơ sở y tế này phát huy tối đa công năng hệ thống máy móc nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đẩy mạnh đào tạo tuyến dưới.

Thống kê ghi nhận Việt Nam có khoảng 182.600 ca mắc mới và 122.700 ca tử vong vì ung thư mỗi năm. Riêng Bệnh viện K hiện tiếp nhận khám cho hơn 500.000 lượt người mỗi năm, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng y tế hiện hữu.

Lê Nga