Bệnh viện Hồng Ngọc ra mắt talkshow 'Đẹp an toàn cùng chuyên gia'

Trong mỗi số, đội ngũ thạc sĩ, bác sĩ thẩm mỹ tại Bệnh viện Hồng Ngọc sẽ giải đáp mọi câu hỏi, thắc mắc của tất cả khách hàng có mong muốn thay đổi bản thân nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc da... Từ đó, các chuyên gia giúp phái đẹp có cái nhìn đúng đắn hơn trước khi lựa chọn địa chỉ trao gửi niềm tin.

Phẫu thuật thẩm mỹ là xu hướng ngày một phát triển mạnh. Mỗi năm có hàng triệu người tìm đến các địa chỉ làm đẹp để nâng ngực, hút mỡ, nâng mũi, chăm sóc da công nghệ cao...Vì vậy, các thông tin về công nghệ mới, phương pháp thẩm mỹ an toàn nhất luôn được công chúng quan tâm.

Đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ bệnh viện Hồng Ngọc sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Tuy nhiên, nếu chỉ tìm hiểu thông qua các công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, người dùng sẽ dễ bị bối rối trước hàng nghìn địa chỉ thẩm mỹ và công nghệ làm đẹp khác nhau. Do đó, talkshow "Đẹp an toàn cùng chuyên gia" sẽ mang đến các thông tin minh bạch và đảm bảo tính an toàn. Chương trình phát sóng trực tiếp định kỳ vào 11h thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên fanpage Thẩm mỹ bệnh viện Hồng Ngọc.

Xuyên suốt chuỗi talkshow, các chủ đề về làm đẹp hiện đại được đổi mới liên tục. Bên cạnh việc tìm hiểu các phương pháp thẩm mỹ tân tiến, kiến thức làm đẹp an toàn từ đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ, khách hàng còn được lắng nghe chia sẻ từ những câu chuyện làm đẹp thực tế từ khách mời, những người đã từng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Talkshow "Đẹp an toàn cùng chuyên gia" sẽ mang đến những kiến thức chuyên môn, lời khuyên từ người từng trải trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp.

Trải qua bốn số phát sóng, talkshow "Đẹp an toàn cùng chuyên gia" liên tục nhận được nhiều câu hỏi, tâm sự về làm đẹp của hàng triệu chị em từ mọi miền tổ quốc. Đây cũng là động lực để bệnh viện Hồng Ngọc tiếp tục đem đến những chủ đề mới mẻ, cung cấp nhiều kiến thức về làm đẹp an toàn thời hiện đại hơn.

Theo đại diện bệnh viện Hồng Ngọc, trải qua hành trình hơn 15 năm phát triển, đơn vị luôn tự hào khi được đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình chinh phục nhan sắc, đẹp bền vững với thời gian.

Nhật Lệ

Ảnh: Bệnh viện Hồng Ngọc