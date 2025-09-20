Bệnh viện hiện đại mà tôi hỏi mượn nhiệt kế lại không có

Trong lúc chờ khám bệnh, tôi thấy người hơi mệt, đoán mình bị sốt nên hỏi mượn nhiệt kế.

Tôi đi khám da liễu tại một bệnh viện. Trong lúc chờ đến lượt, tôi thấy người nóng ran, nhức mỏi khắp mình. Tôi đoán là mình đang sốt, bèn hỏi nhân viên xin đo nhiệt độ.

Một chị nhẹ nhàng đáp: "Ở đây không có nhiệt kế đâu anh ạ". Tôi hơi ngạc nhiên. Hỏi thêm vài người, tôi đều nhận được câu trả lời tương tự. Có người bảo "thường bệnh nhân không hỏi đo, nên cũng không trang bị sẵn".

Tôi thử ra khu cấp cứu, nơi lẽ ra luôn sẵn sàng xử lý mọi tình huống nhưng vẫn không nơi nào có nhiệt kế. Tôi tìm hai nhà thuốc của viện, nhân viên cũng đều lắc đầu, còn tôi thì bó tay luôn.

Cuối cùng, tôi buộc phải rời viện để tìm mua ở hiệu thuốc gần đó. Nhưng khu vực quanh viện hôm ấy cũng không có hiệu thuốc nào gần, mà lúc đó tôi đã bắt đầu choáng váng vì mệt. Câu chuyện nhỏ vậy thôi, nhưng khiến tôi suy nghĩ mãi.

Tôi kể lại câu chuyện cho một người bạn làm trong ngành y. Bạn tôi giải thích rằng đôi khi thiết bị hỏng, hoặc thiếu tạm thời do chưa kịp bổ sung, điều này không quá hiếm. Tôi nghe, thấy cũng có lý.

Tôi hiểu là làm y tế không phải lúc nào cũng có thể chu toàn mọi thứ cùng lúc. Nhưng tôi cũng lại nghĩ nhiệt kế đâu phải thiết bị gì cao siêu, cũng không hề đắt đỏ. Nó gần như là dụng cụ cơ bản nhất để theo dõi tình trạng sức khỏe ban đầu.

Nếu không có, việc đánh giá ban đầu với người bệnh, nhất là người đang mệt, sẽ bị hạn chế rất nhiều. Chúng ta đang sống trong thời đại y tế ngày càng hiện đại hóa. Máy móc tiên tiến, quy trình khép kín, công nghệ ngày càng phát triển, tất cả đều là điều đáng mừng.

Tôi không vội kết luận đây là lỗi hệ thống mà chỉ là sơ suất tạm thời. Nhưng nếu để lâu dài, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh, mà điều người bệnh cần nhất, đôi khi chỉ là những thứ rất bình thường: một lời hỏi han, một chiếc ghế chờ, hay một dụng cụ đo nhiệt độ đơn giản.

Tôi tìm hiểu thêm và được biết, theo quy định, các cơ sở khám chữa bệnh bắt buộc phải có đầy đủ thiết bị theo dõi dấu hiệu sinh tồn, trong đó có nhiệt kế. Nhưng không biết tại sao tôi hỏi mượn lại không có?

Từ nhỏ tôi vẫn được dạy, gặp nạn thì đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu. Giả sử hôm đó tôi không chỉ mệt, mà ngất ngay trước cổng viện, không có nhiệt kế, không đánh giá được thân nhiệt thì liệu có ai biết tình trạng tôi đang nặng hay nhẹ?

Xuân Vinh