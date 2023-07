Bệnh viện DND ưu đãi chi phí phẫu thuật tật khúc xạ

Khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 49% trong ngày hội Shining Days DND 2023 của Bệnh viện Mắt quốc tế DND.

Tiếp nối thành công của ngày hội Shining Days DND 2022, năm nay, Bệnh viện Mắt quốc tế DND triển khai sự kiện mới với chủ đề "Better Vision – For Better Life". Chương trình dành cho bệnh nhân có nhu cầu phẫu thuật tật khúc xạ, cận, loạn, viễn và lão thị bằng laser hiện đại; phẫu thuật đặt kính nội nhãn Phakic; kỹ thuật làm bền vững giác mạc Cross Linking cùng dịch vụ khám và tư vấn chuyên sâu miễn phí.

Shining Days DND 2023 khởi động từ ngày 1/6 và kéo dài đến hết ngày 31/8/. Theo đó, bệnh viện sẽ hỗ trợ lên đến 49% chi phí phẫu thuật khúc xạ (cận, loạn, viễn và lão thị) bằng những phương pháp hiện đại nhất như: SMILE pro, ReLEx SMILE, CLEAR, Femto-Lasik, SmartSurfACE, Lasik và Phakic; kết hợp kỹ thuật Cross-Linking.

Khách hàng được miễn phí gói khám chuyên sâu trước phẫu thuật 8 bước chuẩn quốc tế trị giá một triệu đồng, giảm thêm một triệu đồng cho học sinh, sinh viên; tặng thẻ Family tái khám miễn phí trong vòng hai năm cho cả gia đình trị giá 5 triệu đồng, bao gồm các dịch vụ về mắt, nha khoa, da thẩm mỹ.

Tiền thân là Lasik’s Day, ngày hội Shining Days là hoạt động thường niên được Bệnh viện Mắt quốc tế DND tổ chức hàng năm, với mong muốn giúp các bạn trẻ, học sinh, sinh viên được tiếp cận công nghệ điều trị tật khúc xạ hiện đại với chi phí hợp lý. Ngày hội mang đến cho các bạn cơ hội tháo bỏ cặp kính bất tiện để thay đổi bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời dễ dàng hiện thực hoá ước mơ nghề nghiệp của chính mình. Bên cạnh đó, chương trình kết hợp hoạt động giáo dục bổ ích, là hành trang vững chãi để các bạn trẻ bước vào tương lai. Đây cũng là dịp để họ chung tay cùng bệnh viện thực hiện những hoạt động xã hội hướng tới cộng đồng.

Bệnh viện trang bị hệ thống máy khảo sát, đánh giá toàn diện chất lượng giác mạc Pentacam – Corvis giúp bác sĩ xác định được những chỉ số chính xác của giác mạc (chiều dày giác mạc, độ bền vững, độ giãn lồi). Điều này cho phép bác sĩ chỉ định phương pháp phẫu thuật phù hợp nhất trên từng mắt của bệnh nhân.

Ngoài ra, hệ thống điều trị tật khúc xã tại tại DND hiện nay được thực hiện trên các máy phẫu thuật thế hệ mới trên thế giới như: Visumax, MEL90, Ziemer, Schwind Amaris 1050 RS, cho phép khách hàng lựa chọn được phương pháp phẫu thuật phù hợp với quy trình điều trị nhanh, chính xác, an toàn và nhẹ nhàng.

