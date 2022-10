Bệnh viện Đa khoa Hà Nội cùng Gene Solutions chung tay đẩy lùi ung thư

Hai đơn vị tổ chức tọa đàm về ứng dụng giải mã gene trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư, tiến hành thu hơn 100 mẫu máu xét nghiệm.

Bệnh viện Đa khoa Hà Nội đã phối hợp với Viện Di truyền Y học - Gene Solutions tổ chức tọa đàm "Ứng dụng giải mã gen trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư" và thu hơn 100 mẫu xét nghiệm trong tháng 9. Đây là hoạt động của chiến dịch "Chung tay đẩy lùi ung thư".

GS.TS.BS Lê Trung Hải, Chủ tịch hội Gan mật Việt Nam - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, khẳng định: "Chìa khóa trong cuộc chiến chống ung thư là phát hiện sớm. Chúng ta càng phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi bệnh ung thư càng cao".

Tuy nhiên, nhiều loại ung thư thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng điển hình ở giai đoạn đầu. Người bệnh do đó chủ quan, không chú trọng thăm khám, tầm soát. Một số phương pháp chẩn đoán truyền thống cũng khó phát hiện ung thư ở các giai đoạn sớm.

Buổi tọa đàm "Ứng dụng giải pháp gen tầm soát và phát hiện sớm ung thư". Ảnh: Sông Hồng

Hiện nay, Gene Solutions đã phát triển và ứng dụng công nghệ SPOT-MAS trong xét nghiệm tầm soát ung thư. Theo BS. Nguyễn Lưu Hồng Đăng - Phó Giám đốc Y khoa Viện Di truyền Y học - Gene Solutions, SPOT-MAS (Screening for Presence of Tumour by Methylation and Size of ctDNA) là công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới, có thể phát hiện ung thư trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng. Qua đó, bác sĩ có thể đề xuất hướng can thiệp, chữa trị kịp thời, giúp bệnh nhân hồi phục tốt.

Công nghệ SPOT-MAS không xâm lấn, có thể cùng lúc phát hiện 5 loại ung thư phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam: ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng.

Với mong muốn phổ thông hóa công nghệ SPOT-MAS, thúc đẩy thói quen tầm soát ung thư định kỳ, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội và Viện Di truyền Y học - Gene Solutions đã triển khai các gói xét nghiệm, gói hỗ trợ cho người đăng ký.

Đồng thời, hai đơn vị cũng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cộng đồng để nâng cao nhận thức về sự cần thiết của tầm soát, phát hiện sớm ung thư, đặc biệt là đối với nhóm người có nguy cơ cao.

Kỹ thuật viên lấy máu xét nghiệm cho người đăng ký tầm soát ung thư bằng công nghệ sinh thiết lỏng SPOT-MAS. Ảnh: Sông Hồng

Thực hiện tầm soát ung thư với công nghệ sinh thiết lỏng SPOT-MAS ngay sau khi kết thúc buổi tọa đàm, anh Lê Trung Dũng (Hà Đông - Hà Nội) cho biết: "Tầm soát ung thư với công nghệ này rất đơn giản, chỉ cần 1 lần thu máu nhưng tầm soát được nhiều loại ung thư, không cần phải làm nhiều bước thăm khám và xét nghiệm như trước đây. Tôi cảm thấy rất tiện lợi và hài lòng".

Anh Lê Trung Dũng sau khi trải nghiệm công nghệ SPOT-MAS để tầm soát ung thư. Ảnh: Sông Hồng

BS Hồng Đăng cho biết thêm sự ra đời của công nghệ SPOT-MAS và các phương pháp phát hiện giai đoạn sớm sẽ giúp cải thiện tỉ lệ sống sót cho bệnh nhân ung thư 90-95% (so với 5-20% nếu phát hiện ở giai đoạn muộn). Công nghệ sẽ bổ trợ cho các phương pháp tầm soát ung thư thường quy hiện nay, nhằm hướng đến phát hiện sớm, thuận tiện, với độ chính xác cao và chi phí hợp lý.

Theo thống kê của Globocan, có đến 80% người bệnh ung thư Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến nhiều khó khăn, tốn kém trong việc điều trị. Do đó, để phòng chống ung thư, việc tầm soát, phát hiện sớm đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Sông Hồng