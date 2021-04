Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh phong tỏa một khoa do Covid-19

CampuchiaBệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh phong tỏa Khoa Nội Tổng quát cùng 16 y bác sĩ đều là người Campuchia do liên quan một ca nhiễm mới.

Tiến sĩ Tôn Thanh Trà, Tổng giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, ngày 26/4, cho biết ba ngày trước, 16 y bác sĩ này tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 nên phải cách ly, Khoa Nội Tổng quát phải phong tỏa. Các nhân viên này tiếp xúc với thân nhân của một người bệnh điều trị ung thư gan tại khoa. Khi bệnh nhân xuất viện cùng người nhà di chuyển qua tỉnh Kep, được yêu cầu xét nghiệm Covid-19. Kết quả, người nhà này dương tính nCoV, ngày 23/4.

Đến hôm nay, kết quả xét nghiệm Covid-19 lần một của 16 nhân viên này đều âm tính, tiếp tục cách ly chờ xét nghiệm lần hai, nếu tiếp tục âm tính mới kết thúc cách ly. 10 người nuôi bệnh tại khoa này cũng bị cách ly, hiện xét nghiệm âm tính nCoV.

"Để đảm bảo an toàn, chúng tôi phong tỏa khẩn cấp toàn bộ khoa nội tổng quát, khoa không nhận thêm bệnh mới, từ ngày 23/4", bác sĩ Trà nói.

Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh phun xịt khử khuẩn ngừa Covid-19, ngày 19/4. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Như vậy, đến nay Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh cách ly 35 nhân viên y tế do tiếp xúc bệnh nhân Covid-19. Trong 19 người cách ly do liên quan ba bệnh nhân trước đó, hiện 11 người đã hết thời hạn cách ly, quay trở lại công việc. Dự kiến, ngày 27/4, thêm bốn người kết thúc cách ly nếu kết quả xét nghiệm lần hai âm tính. Bệnh viện tổ chức một khu riêng để cách ly những nhân viên y tế này, cung cấp suất ăn miễn phí, vitamin C...

Theo bác sĩ Trà, trong bối cảnh Campuchia đang trong đợt bùng phát mạnh mẽ Covid-19, bệnh viện đang tăng cường chống dịch, kiểm soát chặt người bệnh, đặc biệt là khoa cấp cứu và khoa khám bệnh. "Chúng tôi cố gắng thuyết phục mỗi người bệnh chỉ nên có một người thăm nuôi nhưng rất khó, thói quen của người dân Campuchia thường đi cả gia đình", bác sĩ Trà chia sẻ.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho người Campuchia ngày 22/4. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đang tổ chức tiêm miễn phí vaccine Covid-19 cho người dân Campuchia. Năm ngày qua bệnh viện đã tiêm gần 5.000 người. Hai loại vaccine do Trung Quốc sản xuất được chính quyền cung cấp kèm danh sách người dân quanh bệnh viện được tiêm miễn phí.

Theo bác sĩ Trà, đợt tiêm này dự kiến kết thúc ngày 27/4. Toàn bộ 326 nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh cũng đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19 Sinopharm, Sinovac hoặc AstraZeneca.

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm tăng đáng kể trong hai tuần qua, lượng người mắc mới mỗi ngày dao động từ 157 đến 655. Tính đến ngày 26/4, Campuchia ghi nhận hơn 9.900 ca dương tính và 74 trường hợp tử vong.

Hôm 24/4, Campuchia yêu cầu xét nghiệm toàn bộ người dân trong "Vùng Đỏ" - những khu vực có nguy cơ lây nhiễm nCoV cao nhất ở Phnom Penh. Những cá nhân không hợp tác có thể bị phạt từ 1 triệu riel (250 USD) đến 5 triệu riel (1.250 USD). Phnom Penh áp lệnh phong tỏa từ ngày 15/4 đến 28/4, nhằm ứng phó đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng.

Khử khuẩn trước khi vào bệnh viện để phòng ngừa lây nhiễm Covid-19. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tiếp tục hỗ trợ Campuchia hai xe cứu thương với hai tài xế và hai điều dưỡng đã được tập huấn về Covid-19, để vận chuyển bệnh nhân nghi mắc hoặc mắc Covid-19 về nơi cách ly, điều trị tập trung.

Từ hôm 15/4, chính phủ Campuchia lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thị xã Takhmao trong 14 ngày để đối phó với Covid-19 bùng phát. Khi thủ đô bị phong tỏa, tâm lý của bệnh nhân và một số nhân viên dao động. Bệnh nhân một số xin được về. Số ở lại được bệnh viện cấp giấy xác nhận cho người nhà ra ngoài mua thức ăn. Nhân viên của bệnh viện được cấp giấy xác nhận để đi làm trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo bác sĩ Trà, lệnh phong tỏa khiến lượt bệnh nhân đến khám giảm, bác sĩ phải tư vấn trực tuyến từ xa, khám và điều trị qua số điện thoại đường dây nóng nhiều hơn. "Số người bệnh nặng nhập cấp cứu tăng nhiều hơn nên việc điều trị rất vất vả", bác sĩ Trà chia sẻ.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh khởi công vào năm 2010, hoạt động từ năm 2014, với tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong lĩnh vực y tế và xuất phát từ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Campuchia.

Khi mới thành lập, bệnh viện gặp nhiều khó khăn do không thu hút được người bệnh, họ vẫn lặn lội đường xa, chấp nhận tốn kém sang Việt Nam để được bác sĩ Chợ Rẫy ở TP HCM khám. Những năm qua, các chuyên gia y tế từ Chợ Rẫy TP HCM sang hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật, bệnh nhân không cần sang Việt Nam nữa.

Thủ tướng Hun Sen chọn Chợ Rẫy Phnom Penh là một trong hai bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Campuchia. Hiện, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh chưa tham gia điều trị ca Covid-19 nào, nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng. Bệnh viện đã thành lập ban điều trị Covid-19, chuẩn bị hỗ trợ nếu nước sở tại yêu cầu.

Lê Phương