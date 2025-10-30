Bệnh viện Bạch Mai xây khoa khám 7.000 lượt bệnh nhân một ngày

Hà NộiBệnh viện Bạch Mai xây dựng khu khám bệnh mới ứng dụng công nghệ thông minh trong quản trị điều hành, có thể khám chữa 7.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày.

Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ y tế, đồng thời giảm tải cho các khu vực điều trị hiện hữu. "Đây cũng là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số và phát triển bệnh viện thông minh, hướng tới mục tiêu đưa Bạch Mai trở thành mô hình bệnh viện kiểu mẫu trong khu vực.", PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện nói tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khoa Khám bệnh, chiều 30/10.

Ông Cơ cho hay bệnh viện trải qua hơn 110 năm hình thành và phát triển, cơ sở hạ tầng hiện nay, đặc biệt là khu nhà khám bệnh xuống cấp nghiêm trọng. Khu nhà không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển của y học hiện đại và nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng của nhân dân.

Trước thực trạng đó, Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khoa Khám bệnh mới tại vị trí khu nhà A cũ của bệnh viện. Công trình gồm 5 tầng nổi, một tum, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 18.000 m², đáp ứng 5.000-7.000 lượt khám/ngày.

Bệnh viện khởi công xây khu khám bệnh mới. Ảnh: Thế Anh

Công trình được thiết kế đồng bộ, tích hợp phòng khám chuyên khoa, khu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khu tiếp đón và các dịch vụ hỗ trợ người bệnh hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý và điều hành. Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026.

Tại lễ khởi công, Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận cho hay công trình khoa Khám bệnh là một phần quan trọng trong Đề án phát triển Bệnh viện Bạch Mai đến năm 2030, phù hợp với định hướng của Bộ Y tế về việc xây dựng các trung tâm y học hiện đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Thứ trưởng yêu cầu bệnh viện cùng các đơn vị triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tuyến cuối của miền Bắc, tiếp nhận 8.000-10.000 người bệnh khám mỗi ngày, với khoảng 4.300 nhân viên y tế làm việc. Năm ngoái, nơi này triển khai khám bệnh ngoài giờ hành chính, lúc 17-21h mỗi ngày nhằm thuận tiện cho bệnh nhân và giảm quá tải. Đây cũng là bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam triển khai giải pháp số hóa toàn trình, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình trở thành bệnh viện thông minh toàn diện.

Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn người dân làm thủ tục khám chữa bệnh. Ảnh:Thế Anh

Lê Nga