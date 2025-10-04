Bạch Mai công bố quản trị thông minh, tiết kiệm 100 tỷ mỗi năm

Hà NộiBệnh viện Bạch Mai triển khai hệ thống quản trị thông minh toàn trình không giấy tờ và ứng dụng Bach Mai Care tích hợp xác thực, ký số qua VNeID.

"Việc tích hợp không chỉ là tiện ích về hành chính, mà tạo ra cơ chế định danh và xác thực điện tử an toàn, hợp pháp cho mọi hồ sơ bệnh án, đồng thời là bước hướng tới triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử (EMR) cấp quốc gia", PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nói tại lễ công bố hôm 4/10. Đây là bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam triển khai giải pháp số hóa toàn trình, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình trở thành bệnh viện thông minh toàn diện.

Bằng cách này Bạch Mai đang tạo ra dữ liệu chuẩn hóa, sẵn sàng cho việc liên thông, trao đổi dữ liệu khám chữa bệnh giữa các cơ sở y tế trong nước, theo ông Cơ. Qua đó, người bệnh nhận được các tiện ích như đăng ký khám và thanh toán nhanh chóng, dịch vụ thanh toán không tiền mặt mở rộng đến giường bệnh.

Với bệnh viện, việc triển khai hệ thống quản trị thông minh toàn trình không giấy tờ giúp toàn bộ quy trình hành chính, điều dưỡng, thuốc, xét nghiệm được tự động hóa và quản lý hiệu quả hơn. Thời gian qua, riêng nhờ chuyển đổi từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử, Bạch Mai đã tiết kiệm được 100 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, ứng dụng Bach Mai Care là giải pháp toàn diện giúp người dân chủ động quản lý sức khỏe và tiết kiệm thời gian đáng kể. Ứng dụng này là nhằm chuyển đổi hành vi của người dùng từ thụ động chờ đợi sang chủ động quản lý y tế, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện.

PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thế Anh

App quản lý sức khỏe này giúp giải phóng 90% thời gian chờ đợi và các thủ tục hành chính tại bệnh viện. Thay vì phải xếp hàng từ 3-4h sáng, người bệnh chủ động đặt lịch khám, chọn bác sĩ và thời gian phù hợp ngay trên điện thoại. Ngoài ra, một trong những tính năng nổi bật của ứng dụng là khả năng quản lý sức khỏe và đặt lịch khám cho cả gia đình trên cùng một tài khoản.

Người dùng có thể thêm hồ sơ người thân, chủ động đặt lịch khám hộ cho ông bà, cha mẹ hoặc con cái ngay cả khi họ không sử dụng điện thoại thông minh. Việc này giúp mọi thành viên trong gia đình theo dõi lịch khám, kết quả và đơn thuốc của nhau một cách tập trung, tiện lợi trên một ứng dụng duy nhất. Bằng cách này, Bach Mai Care đã chuyển đổi trải nghiệm khám bệnh từ một hoạt động cá nhân thành một hoạt động tập thể, gắn kết cả gia đình.

Bạch Mai là đơn vị tiên phong trên cả nước tích hợp giải pháp đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VneID. Việc này đảm bảo thông tin được bảo vệ an toàn trên môi trường số, đồng thời giúp đăng nhập nhanh chóng mà không cần nhớ nhiều tài khoản và mật khẩu.

Song song, bệnh viện cũng đã triển khai tính năng ký số trên app. Chữ ký số này có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay, được đăng ký và quản lý ngay trên ứng dụng VNeID do Bộ Công an trực tiếp quản lý. Điều này cho phép người bệnh thực hiện các thao tác pháp lý quan trọng ngay trên điện thoại, dù ở bất cứ đâu. Người dùng có thể ký các giấy tờ cần thiết như giấy cam kết trước thủ thuật hay trích sao bệnh án từ xa, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Bệnh nhân thanh toán tiền khám qua quét mã QR ngay tại phòng khám. Ảnh: Thế Anh

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận sự thay đổi vượt bậc của Bệnh viện Bạch Mai. Năm 2022, bệnh viện từng đối mặt với nhiều khó khăn hậu đại dịch, thậm chí đứng trước nguy cơ không đủ tài chính để trả lương nhân viên. Song, nhờ các giải pháp chính sách hiệu quả, nơi này đã vượt qua khủng hoảng và cải thiện thu nhập cho y bác sĩ, trở thành đơn vị y tế đầu tiên của Bộ Y tế hoàn thành bệnh án điện tử, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị bệnh viện vận hành hiệu quả Cơ sở 2 tại Ninh Bình với mô hình "bệnh viện thông minh" ngay từ đầu, làm hình mẫu để nhân rộng toàn quốc.

Dịp này, bệnh viện nhận cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Bộ Y tế.

Lê Nga