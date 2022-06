Bệnh suy giãn tĩnh mạch chân có nguy hiểm không?

Suy giãn tĩnh mạch chân dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể khiến người bệnh vận động khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Nếu không được quan tâm và chăm sóc đúng cách đôi chân có thể gây ra những vấn đề ở cơ quan này. Chẳng hạn suy giãn tĩnh mạch là một bệnh có thể diễn biến âm thầm với triệu chứng không rõ ràng.

Theo tờ Healthline (Mỹ), bệnh suy giãn tĩnh mạch là tình trạng suy giảm chức năng van và thành tĩnh mạch dẫn đến ứ trệ máu, làm gia tăng áp lực bên trong hệ tĩnh mạch chân. Các biểu hiện của bệnh có thể từ mức độ nhẹ đến nặng. Mức độ nhẹ như đau chân, sưng chân, nặng chân, chuột rút tăng nặng vào cuối ngày. Người bị nặng hơn có thể xuất hiện các các tĩnh mạch hiện lên trên da hình mạng lưới, mạng nhện hoặc tĩnh mạch nổi rõ có thể cảm nhận bằng tay hay nặng hơn là phù và biến đổi sắc tố da. Nếu chủ quan có thể gây ra những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống.

Căn bệnh này đang ngày càng trẻ hóa, nữ giới với tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 2-3 lần nam giới theo báo cáo của Future Medicine (Anh) công bố vào tháng 10/2020. Những người phụ nữ thường ngồi chỗ ngồi làm việc hay dành hàng giờ để đứng nấu ăn, lo toan việc nhà khiến đôi chân phải chịu áp lực, cản trở lưu thông máu tĩnh mạch. Thói quen đi giày cao gót từ khi còn trẻ cũng có thể khiến đôi chân phải chịu thêm sức nặng hay mặc quần áo bó sát, gây chèn tĩnh mạch đùi, khung chậu.

Các tĩnh mạch sưng phồng, có thể nhìn thấy qua da gây đau, mỏi chân. Ảnh minh họa

Căn bệnh suy giãn tĩnh mạch trẻ hóa không chỉ ở nữ giới mà còn xảy ra với cả nam giới. Trong khoảng thời gian giãn do dịch bệnh, việc ít vận động có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nói chung và đôi chân nói. Nếu kết hợp với chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ rất dễ gây ra bệnh béo phì - một trong những nguyên do để căn bệnh suy giãn tĩnh mạch đến sớm.

Luyện tập cho đôi chân hàng ngày với những bài tập nhẹ nhàng, tránh đi giày cao gót, ngồi xổm hoặc ngồi bắt chéo chân có ích cho sức khỏe. Theo tờ Medical News Today (Mỹ), người bệnh có thể kết hợp cải thiện tình trạng này bằng phương pháp nội khoa là mang tất y khoa. Phương pháp này dùng lực nén ép cơ học, hỗ trợ máu ở chi dưới hồi lưu về tim thuận lợi, giảm thiểu tình trạng ứ trệ máu và giảm phù chân. Người bệnh nên mang tất y khoa khi phải đứng lâu hoặc ngồi quá lâu.

Để tránh trường hợp tình trạng bệnh trở nặng, người mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch không nên sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như thuốc lá, cafe, đồ uống có cồn như rượu, bia... Để đôi chân khỏe bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra tình trạng của chân để có thể phát hiện sớm những triệu chứng của bệnh. Bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch chân nên được điều trị từ sớm, trong giai đoạn đầu, bác sĩ có thể thăm kham và kê đơn thuốc phù hợp.

Chiết xuất từ vỏ cam non, thuốc trợ tĩnh mạch từ Pháp - Daflon 500 mg giúp tăng cường trương lực thành tĩnh mạch, hỗ trợ hồi phục các van tĩnh mạch bị viêm, hỗ trợ tuần hoàn máu về tim, góp phần giảm ứ trệ. Do đó, thuốc có thể làm giảm các triệu chứng đau chân, sưng chân, nặng chân, góp phần giải quyết tình trạng bề mặt da bị biến đổi do nổi gân hay thay đổi sắc tố da.

