Bệnh sùi mào gà chuyển nặng vì 'ngại' điều trị

Sau lần phát sinh quan hệ với bạn trai mới quen qua mạng, Thu Quỳnh, 18 tuổi, ở Hà Nội bị lây nhiễm sùi mào gà, không dám cho mẹ biết.

Quỳnh quen bạn trai và phát sinh quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn khoảng hai tháng trước. Hai tuần sau quan hệ, Quỳnh thấy vùng kín ngứa rát, xuất hiện vài nốt mụn nhỏ. Hoảng sợ, không dám nói cho mẹ biết, cô sinh viên tự mua thuốc uống, kèm rửa vùng kín bằng nước muối tự pha.

Khi các nốt mụn lan ra nhiều hơn, kèm đau rát, chảy mủ có mùi hôi, cô mới cùng mẹ đi khám, được bác sĩ chẩn đoán mắc sùi mào gà, phải điều trị bằng thuốc, kết hợp vệ sinh vùng kín. Bác sĩ khuyến cáo, Quỳnh cần tuân thủ việc điều trị để tránh tái nhiễm và kiêng quan hệ nhằm tránh làm lây lan mầm bệnh.

Đưa con gái 17 tuổi, đang học lớp 11 ở TP HCM đi tiêm vaccine HPV, chị Tạ Thị Lan, 43 tuổi chia sẻ, cho con tiêm vaccine để phòng ngừa tái phát bệnh sùi mào gà. Trước đó, bé gái thấy vùng kín có vài nốt sần đỏ ở môi và vùng kín, miệng có mùi hôi, các nốt sùi chạm vào gây chảy máu sau gần ba tháng quan hệ với người bạn trai hơn 5 tuổi. Cả hai quen nhau trong lần đi chơi chung với nhóm bạn.

Tâm lý mặc cảm, tự ti, lo sợ bị dị nghị khiến nhiều trẻ vị thành niên giấu bệnh, tìm đến nơi điều trị không uy tín, tăng nguy cơ biến chứng và tái phát bệnh khi mắc sùi mào gà. Ảnh minh họa: Vecteezy

Sợ mẹ biết chuyện sẽ mắng, em tìm đến chuyên viên hỗ trợ cộng đồng nhờ giúp đỡ. Nhận xét nghiệm dương tính với sùi mào gà, nữ sinh khóc, sợ phải nghỉ học để trị bệnh nên mới thú nhận với mẹ. "Con mới biết yêu lần đầu nên lầm lỡ. Còn tôi thì bận việc, ít quan tâm con", chị Quỳnh chia sẻ và tự trách. Do bệnh ở giai đoạn nặng, con gái chị được bác sĩ chỉ định điều trị bằng cách đốt nốt sùi, sử dụng thuốc, nguy cơ để lại sẹo và tái phát cao.

Theo BS.CKI Nguyễn Lê Nga, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, sùi mào gà (còn gọi là mụn cóc sinh dục), do virus HPV, chủ yếu là hai type 6 và 11 gây ra. Ngoài dễ lây qua đường tình dục, virus còn lây qua tiếp xúc da kề da, ít hơn khi sử dụng chung đồ dùng cá nhân.

Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh tình dục, trong đó có sùi mào gà ở nhóm thanh thiếu niên đang có xu hướng tăng lên mỗi năm. Thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương ngày 26/2, cho biết người mắc bệnh sùi mào gà đang có xu hướng gia tăng trong 10 năm qua, trong đó nhiều ca là người trẻ tuổi bị tổn thương ở vị trí phức tạp. Tại Bệnh viện Da liễu TP HCM, năm 2022 có 506 bệnh nhân dưới 18 tuổi phải can thiệp thủ thuật do mắc bệnh tình dục, tăng lên 679 ca vào năm 2023, tăng lên 758 ca năm 2024. Riêng chỉ 8 tháng đầu năm 2025, bệnh viện đã ghi nhận 533 ca.

Lý do các bệnh tình dục và sùi mào gà có triệu chứng ban đầu không rõ, hoặc chỉ khiến tổn thương ngoài da nên người mắc vẫn vô tình sinh hoạt tình dục và lây cho bạn tình. Một số thanh thiếu niên còn thiếu kiến thức về giới tính, kỹ năng phòng ngừa bệnh dẫn đến nguy cơ cao lây nhiễm bệnh. Khi mắc bệnh, họ thường có tâm lý e ngại, sợ cha mẹ biết chuyện sẽ mắng, phải bỏ học đã giấu bệnh, dẫn đến điều trị sai cách.

Bác sĩ Nga lưu ý, sùi mào gà chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Mục đích của điều trị là phá hủy các nốt sùi, khối u, tăng cường miễn dịch để cơ thể đào thải virus HPV. Việc không điều trị đúng cách có thể khiến virus tồn tại dai dẳng hoặc tiến triển gây tắc nghẽn hậu môn, âm đạo, niệu đạo gây loạn sản thậm chí chuyển dạng dẫn tới ung thư. Do đó, người bệnh cần tuân thủ phương pháp điều trị của bác sĩ, không nên mặc cảm, tự tri, giấu bệnh, tìm đến cơ sở không uy tín. Người bệnh cần tránh rượu bia, chất kích thích, sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người khác và cần biện pháp an toàn khi yêu để tránh làm lây lan virus.

Khách nữ tiêm vaccine HPV Gardasil 9 giúp phòng bệnh sùi mào gà và các bệnh ung thư do virus này gây ra tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Theo WHO, có hơn 200 type HPV khác nhau trong đó khoảng 40 type gây bệnh ở đường sinh dục và hậu môn. Khoảng 15 type nguy cơ cao như 16, 18, 31, 33, 52, 58... có thể gây ung thư cổ tử cung, hậu môn, âm hộ, âm đạo và ung thư vùng hầu họng. Người đã mắc sùi mào gà vẫn có nguy cơ nhiễm thêm type HPV khác.

Tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa lây nhiễm virus HPV hiệu quả nhất hiện nay. Những người đã nhiễm HPV vẫn nên tiêm vaccine để phòng tái nhiễm type đã mắc các type virus còn lại.

Việt Nam có hai loại vaccine ngừa HPV, gồm Gardasil phòng 4 type virus và Gardasil 9 phòng 9 type virus. Trong đó, vaccine Gardasil tiêm cho nữ từ 9-26 tuổi. Nữ từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil, cách nhau 6-12 tháng. Người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi. Còn vaccine Gardasil 9 tiêm cho nam nữ từ 9 - 45 tuổi. Người từ 9 đến dưới 15 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Hoàng Minh

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi