Bệnh sởi trở lại TP HCM sau hơn một năm vắng bóng

Bé gái 13 tháng tuổi và bé trai 15 tháng tuổi được xác định mắc bệnh sởi đầu tiên tại TP HCM kể từ năm ngoái đến nay, trong đó một bé viêm phổi nặng phải thở oxy.

Ngày 27/5, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết hai trẻ được hệ thống giám sát TP HCM ghi nhận ngày 25 và 26/5, cư trú tại hai phường thuộc quận Bình Tân. Hiện chưa phát hiện mối liên hệ dịch tễ giữa hai trường hợp này, song trẻ đều chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi.

"Bệnh cảnh chính của hai trẻ đều là sốt trước khi phát ban vài ngày kèm theo các triệu chứng viêm hô hấp", bác sĩ Châu nói, thêm rằng năm ngoái TP HCM không ghi nhận trẻ nào mắc bệnh sởi.

Trong đó, bé gái 13 tháng tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ngày 20/5 với triệu chứng sốt ngày thứ 6, sổ mũi, nổi ban rải rác toàn thân, kết mạc mắt đỏ, mi mắt sưng, đau họng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh sởi biến chứng viêm phổi. Hiện tại bé tỉnh, không sốt, ăn uống được, ho ít, ban rải rác ở trán và mặt, kết mạc mắt giảm sưng đỏ nhiều.

Trường hợp nặng hơn là bé trai 15 tháng tuổi, ngụ phường Tân Tạo, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ngày 24/5 với triệu chứng sốt ngày thứ 4, sổ mũi, ho đàm, tiêu lỏng, xuất hiện hồng ban rải rác ở vùng tai, mắt, thân mình. Bé được chẩn đoán là bệnh sởi, viêm phổi bội nhiễm, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, còn sốt cao, ho đàm tăng, thở oxy qua cannuyla.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM phối hợp Trung tâm Y tế quận Bình Tân điều tra dịch tễ và triển khai phòng chống dịch. Hiện, chưa phát hiện thêm ca bệnh mới tại nơi trẻ sinh sống và đi học. Cả hai trẻ đều chưa được tiêm chủng đầy đủ theo lịch của Chương trình tiêm chủng mở rộng, chưa tiêm sởi. Gia đình cho biết trẻ thường bị bệnh và cha mẹ đi làm xa nên không đưa đi tiêm phòng.

Ngày 26/5, Trung tâm Y tế quận Bình Tân đã tiêm bù vaccine sởi tại phường Tân Tạo. Hoạt động tiêm bù này sẽ tiếp tục triển khai ở phường Bình Hưng Hòa B và các phường khác trong quận.

Theo bác sĩ Châu, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và việc gián đoạn cung ứng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng trong năm 2022 đã tác động đến tỷ lệ tiêm chủng các vaccine cho trẻ. Nhiều trẻ chưa được tiêm chủng đúng lịch, chưa tiêm chủng đủ mũi. Từ đầu năm 2023, khi nguồn cung bắt đầu có trở lại, TP HCM triển khai kế hoạch tiêm bù, tăng độ bao phủ vaccine để chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Đến hết tháng 4 năm nay, tỷ lệ tiêm đủ hai mũi sởi đối với lứa trẻ sinh năm 2018, 2019, 2020, 2021 lần lượt là 93,2%; 90,1%; 91,7% và 93,6%. Mức bao phủ này đạt chỉ tiêu tối thiểu theo yêu cầu của Bộ Y tế, nhưng chưa đạt chỉ tiêu của TP HCM đề ra là trên 95%. Đây là mức bao phủ cần thiết để có thể tạo miễn dịch cộng đồng ngăn ngừa bệnh bùng phát và tiến đến mục tiêu loại trừ bệnh sởi, theo Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ.

Phụ huynh đưa con đến các trạm y tế để tiêm vaccine, bởi đây là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ mắc bệnh sởi. Hai liều vaccine phòng sởi mang lại hiệu quả ngăn ngừa bệnh sởi đến 97%. Trẻ em sẽ được tiêm chủng miễn phí hai mũi phòng bệnh sởi vào lúc 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng tại các Trạm y tế.

Ngoài tiêm vaccine, người dân cũng lưu ý thực hiện các biện pháp sau để phòng bệnh sởi. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Cung cấp chế độ dinh dưỡng lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng, duy trì chế độ vận động, luyện tập thể dục thể thao khoa học để nâng cao sức đề kháng. Hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ sởi như sốt, phát ban và viêm long ho hấp như ho, chảy nước mũi... Khi có biểu hiện sốt phát ban dạng sởi thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây từ người sang người qua đường hô hấp. Bệnh có biểu hiện sốt, viêm long đường hô hấp, đường tiêu hóa và kết mạc mắt kèm nổi ban đặc trưng. Sau khi mắc sởi, đáp ứng miễn dịch của cơ thể giảm sút nên trẻ dễ mắc các biến chứng.

Hồi tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hơn một nửa quốc gia trên toàn cầu nguy cơ bùng phát bệnh sởi vào cuối năm nay nếu không có biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. Theo dữ liệu của WHO, số ca mắc sởi năm ngoái tăng 79% so với 2022, lên hơn 300.000, song đây chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Các chuyên gia cho biết con số thực có thể cao hơn gấp nhiều lần.

Lê Phương