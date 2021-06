Bệnh nhân trẻ 'phổi mờ trắng sau vài ngày có triệu chứng Covid-19'

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý Khám, Bộ Y tế, thuộc Bộ phận thường trực, đang chi viện cho Bắc Giang, hôm nay cho biết tỉnh này hiện có hơn 2.600 ca, chiếm một nửa số bệnh nhân trên cả nước. Bệnh nhân điều trị tại 15 khu cách ly, điều trị.

Hơn 50 ca diễn biến tăng nặng phải theo dõi liên tục. Trong đó, 36 bệnh nhân đang phải thở oxy, 7 bệnh nhân thở máy không xâm nhập (HFNC), 8 bệnh nhân thở máy/lọc máu tại đơn vị hồi sức tích cực (ICU), 2 bệnh nhân chạy ECMO.

"Đặc biệt trong đợt dịch lần này, biểu hiện lâm sàng của các bệnh nhân khác với đợt dịch có các biến chủng trước. Cụ thể, ngay cả những người trẻ không có bệnh nền thì diễn biến tổn thương phổi cũng rất nhanh, thường xảy ra từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10, chỉ cần từ khi có triệu chứng sau vài ngày đã xuất hiện mờ trắng hai bên phổi", ông Khoa nói. "Do đó, nguy cơ tử vong có thể ở các nhóm độ tuổi chứ không chỉ ở người cao tuổi và có bệnh nền như trước. Vì vậy, công tác điều trị cũng đòi hỏi phải đặt ra bài toán ứng phó, đáp ứng các tình huống có thể xảy ra".

Kể từ khi chi viện Bắc Giang, Bộ Y tế đã nhanh chóng lên phương án điều trị, đáp ứng tình hình dịch tại tỉnh này. Theo ông Khoa, điểm mới trong việc phòng, chống dịch lần này tại Bắc Giang là không chỉ điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Bộ phận thường trực còn thiết lập các cơ sở điều trị ban đầu Covid-19 đặt tại các trường cao đẳng, Trung tâm Điều dưỡng người có công... nhằm đáp ứng số lượng ca nhiễm tăng nhanh.

Trường hợp có bệnh nền hoặc người cao tuổi sẽ được đưa vào các bệnh viện dã chiến. Trong tình hình số lượng bệnh nhân lớn, số ca nặng dự báo sẽ tăng, bắt buộc ngành y tế phải đưa ra giải pháp phân tuyến phù hợp. Hiện tỉnh Bắc Giang có 2 đơn vị ICU đang tiếp nhận những ca nặng là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phổi với 58 giường ICU.

Ca bệnh nhẹ, không có triệu chứng được chuyển đến cơ sở điều trị ban đầu Covid-19. Những cơ sở này được tận dụng từ ký túc xá của trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn và cơ sở Trung tâm chăm sóc người có công. Ngoài ra, còn một số cơ sở khác được thiết lập để đáp ứng tình hình dịch trên địa bàn.

"Các bệnh nhân được theo dõi sức khỏe và sẽ điều chuyển nếu xuất hiện triệu chứng, đến các bệnh viện để điều trị", ông Khoa nói.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý Khám, Bộ Y tế. Ảnh: Ngọc Mai.

Bộ Y tế cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động đơn vị ICU đặt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang, dự kiến bắt đầu hoạt động từ ngày 5/6. Khi hoàn thiện, đây sẽ là đơn vị ICU lớn nhất miền Bắc với 101 giường.

Ông Khoa cho biết xây dựng một trung tâm hồi sức tích cực lớn vô cùng tốn kém, dự toán kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí quá lớn đối với địa phương trong thời điểm chống dịch gấp gáp này. Tất cả hệ thống thiết bị, máy móc, vật tư cho Trung tâm vận hành đều rất đắt tiền. Từ hệ thống đường điện chính và dự phòng, hệ thống oxy khí nén... cho đến hệ thống khử khuẩn - diệt khuẩn, hệ thống camera giám sát, rồi hệ thống thông tin liên lạc... Riêng hệ thống khử khuẩn diệt khuẩn với một số thiết bị như diệt khuẩn hơi nước, diệt khuẩn bằng nhiệt độ thấp khoảng 5-7 tỷ đồng. Đặc biệt, trang thiết bị y tế chuyên sâu dành cho mỗi giường hồi sức cấp cứu thì rất nhiều tiền.

Hiện nay, một vài doanh nghiệp tài trợ một phần trong tổng dự toán kinh phí, một số hạng mục tỉnh sẽ phải tự lo. Ví dụ như hệ thống khử khuẩn diệt khuẩn, một số trang thiết bị y tế, tỉnh đang lên phương án tìm kiếm các nguồn lực để bổ sung, hoàn thiện thêm.

"Trong bối cảnh này, nếu ngành y tế Bắc Giang nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thì rất quý", ông Khoa nói.

Ông Khoa cho biết thêm, với Bắc Giang lần này, Bộ Y tế đã huy động lực lượng chi viện lớn nhất từ các bệnh viện trên khắp cả nước, như các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, C Đà Nẵng, Đà Nẵng, Trung ương Huế, Hữu nghị, Nông nghiệp, Phổi Trung ương... Bên cạnh đó là sự vào cuộc của hệ thống bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng (Bệnh viện 103, 110), thuộc Bộ Công an (Bệnh viện 198, Y học cổ truyền) và các bệnh viện từ các tỉnh thành (Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hải Dương, Nghệ An, Bắc Kạn...) cùng đội ngũ sinh viên từ các trường y dược khắp cả nước.

Các cơ sở điều trị bệnh nhân nặng như Bệnh viện Phổi với 58 giường ICU được giao cho đội ngũ các bác sĩ, chuyên gia tinh nhuệ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Trung tâm ICU thứ hai đặt tại Bệnh viện Tâm thần với 100 giường do đội ngũ y bác sĩ chi viện của Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Hữu nghị...

"Với sự huy động tham gia của đội ngũ tinh nhuệ này, tôi tin tưởng rằng sẽ giúp cho việc điều trị đạt hiệu quả tối ưu", ông Khoa nói.