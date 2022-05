Bệnh nhân Thượng Hải bị đưa nhầm vào nhà xác

Trung QuốcMột bệnh nhân cao tuổi ở Thượng Hải bị nhân viên viện dưỡng lão tưởng nhầm là đã tử vong và chuyển tới nhà xác.

Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền video cho thấy hai người đàn ông, dường như là nhân viên nhà xác, di chuyển chiếc túi đựng thi thể bên ngoài bệnh viện Tân Trường Chinh ở quận Phổ Đà, Thượng Hải, chiều 1/5.

Những người mặc đồ bảo hộ mở túi đựng thi thể trước mặt một nhân viên y tế bệnh viện, cho thấy người nằm bên trong vẫn còn sống. Nhân viên y tế sau đó tiến tới kiểm tra và đóng túi lại.

Bệnh nhân cao tuổi bị đưa nhầm vào nhà xác Nhân viên tại viện dưỡng lão tưởng nhầm một bệnh nhân cao tuổi đã tử vong và chuyến người này nhà xác ở Thượng Hải, Trung Quốc, chiều 1/5. Video: SCMP.

Nhân viên y tế sau đó quay vào bên trong để hội ý với hai người khác đang mặc đồ bảo hộ. Họ đưa người bệnh lớn tuổi đang nằm trong túi đựng thi thể vào bệnh viện.

Sự việc trên gây ra làn sóng phản ứng dữ dội với nhiều người Thượng Hải vốn mệt mỏi vì các lệnh hạn chế nghiêm ngặt từ ngày 28/3. Cơ quan nội vụ quận Phổ Đà sau đó đã xác nhận sự cố nhầm lẫn và thành lập nhóm điều tra, cam kết sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người phải chịu trách nhiệm.

Bệnh nhân cao tuổi đang nằm viện trong tình trạng ổn định. Viện dưỡng lão đã xin lỗi về sự việc. Cơ sở này được thành lập từ năm 1983 với không gian đủ để chăm sóc hơn 100 người cao tuổi.

Chính quyền Thượng Hải gần đây hứng nhiều chỉ trích vì cách xử lý ổ dịch tại thành phố 26 triệu dân. Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins và trang Our World In Data, Thượng Hải đã ghi nhận hơn 59.000 ca nhiễm và hơn 460 ca tử vong do Covid-19. Toàn Trung Quốc đại lục báo cáo hơn 217.400 ca nhiễm và hơn 5.000 người chết vì nCoV.

Ngọc Ánh (Theo SCMP)