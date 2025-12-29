Bệnh nhân nặng trong vụ lật xe đoàn từ thiện 'vượt nguy kịch'

Sau hơn một ngày điều trị tại Bạch Mai và Việt Đức, sức khỏe các nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện tại Lào Cai đã thoát nguy kịch.

Ngày 29/12, PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hai bệnh nhân điều trị tại Đơn vị Hồi sức Ngoại (Trung tâm Gây mê Hồi sức) và Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện. Các bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến lâm sàng, các chỉ số sinh tồn để kịp thời can thiệp khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Trong đó, bệnh nhân nam 44 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, đã được y tế tuyến trước sơ cứu, đặt nội khí quản, sonde tiểu, sonde dạ dày và duy trì thuốc vận mạch. Bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não (xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất), chấn thương ngực kín gây tràn khí - tràn máu màng phổi phải, gãy xương sườn, chấn thương gan độ III và tụ máu quanh gan. Đây là ca nặng nhất trong số 9 người còn sống.

Người bệnh được thở máy kiểm soát, dẫn lưu màng phổi và áp dụng các biện pháp điều trị bảo tồn nhằm duy trì chức năng các cơ quan và phòng ngừa biến chứng. Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh hơn và có đáp ứng, các chức năng sống được duy trì ổn định, tổn thương sọ não và gan có dấu hiệu ổn định.

Bệnh nhân đang được chăm sóc, theo dõi sát sao tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nguyên Hà

Bệnh nhân còn lại tại Bạch Mai, nữ 43 tuổi, thời điểm xảy ra tai nạn tỉnh táo nhưng đau nhiều vùng đầu, cổ, ngực và gối phải. Khi nhập viện, bệnh nhân đau ngực hai bên, nghi ngờ tổn thương lồng ngực và các tạng trong ổ bụng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp, bao gồm tràn khí màng phổi hai bên, tràn máu màng phổi phải, gãy nhiều xương sườn hai bên, chấn thương gan độ III và chấn thương thận độ II. Tối 27/12, bệnh nhân được phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi.

ThS.BS Hoàng Văn Tuấn, người trực tiếp theo dõi và điều trị, cho biết hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, không sốt, huyết động ổn định. Lượng dịch dẫn lưu màng phổi phải ít, chức năng hô hấp cải thiện rõ, mức độ đau giảm, các xét nghiệm và hình ảnh học cho thấy các tổn thương tạng đang được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận diễn biến xấu.

Các bác sĩ nhận định tình trạng lâm sàng của cả hai bệnh nhân đã có nhiều cải thiện nhờ điều trị tích cực và phối hợp đa chuyên khoa, song nguy cơ biến chứng vẫn còn. Giai đoạn hiện nay mang tính quyết định, người bệnh cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các biến chứng muộn liên quan đến chấn thương ngực, gan và hệ thần kinh trung ương.

Bệnh nhân nặng được phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thảo My

Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 7 nạn nhân, trong đó nữ bệnh nhân 29 tuổi nặng nhất. Chị bị dập phổi hai bên, tràn máu - tràn khí màng phổi, gãy nhiều xương sườn và đốt sống. Kíp trực đã phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương. 6 người còn lại chấn thương hàm mặt, vai, bụng và tứ chi, đã được các bác sĩ đánh giá tổn thương và xử trí kịp thời. Hiện, tình trạng các bệnh nhân đã ổn định hơn.

Đây là 9 nạn nhân trong tai nạn xảy ra sáng 27/12 tại xã Phình Hồ, Lào Cai, khi chiếc xe 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện 18 người bất ngờ lật ngửa tại một khúc cua gấp. Sự cố khiến 9 người tử vong tại chỗ, xe hư hỏng nặng, mảnh vỡ vương vãi khắp hiện trường. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do xe mất phanh khi đổ dốc.

Lê Nga