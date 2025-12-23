BrazilChiếc xe ben mất phanh chạy vào đoạn đường cứu hộ, lên đỉnh dốc rồi lùi thẳng xuống hố cát sỏi, dừng lại an toàn.

Camera giám sát trên đường vành đai Belo Horizonte, bang Minas Gerais, ghi lại cảnh sự cố của chiếc xe ben chở hàng nặng, chiều 19/12. Khi phát hiện xe mất phanh, tài xế điều khiển xe hướng về phía đoạn đường dốc cứu hộ và may mắn dừng xe an toàn.

Đoạn đường cứu hộ khánh thành vào tháng 8/2022 như biện pháp khẩn cấp dành cho xe tải và các phương tiện hạng nặng khác lưu thông trên đường cao tốc. Theo giới chức, đây là lần thứ 18 công trình này giúp ngăn ngừa các tai nạn tiềm tàng.

Xe ben mất phanh thoát nạn nhờ đường cứu hộ Video: uai

Video trên đây ghi lại cảnh thoát nạn của một chiếc xe thang khi mất phanh nhờ đường cứu nạn trên vành đai Belo Horizonte, ngày 15/6/2023, tức khoảng 10 tháng sau khi khánh thành. Trong thời gian này, đường cứu nạn đã ngăn ngừa được 7 vụ tai nạn.

Trên thế giới, đường cứu nạn như trên rất phổ biến, thường ở khu vực đường đồi núi, với thiết kế chung thường gồm đoạn dốc cao và có trải sỏi để giúp xe giảm tốc từ từ.

Mỹ Anh (theo G1)