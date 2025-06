Bệnh nhân Hàn Quốc một năm nằm viện không người thân

TP HCMAnh Sung-il, 42 tuổi, từng sống thực vật 80 ngày sau cơn đột quỵ, được bác sĩ Việt Nam điều trị hồi tỉnh, sau đó cứu chữa gần một năm rồi làm thủ tục đưa về nước.

Trên chuyến bay về Hàn Quốc hồi tháng 5, anh Sung-il gần như không ngủ, tim đập nhanh, thể hiện sự xúc động khi hồi hương sau một năm thập tử nhất sinh, được y bác sĩ Bệnh viện FV cưu mang. Khi bay lên cao, do thay đổi áp suất, anh có chút sợ hãi. Điều dưỡng do bệnh viện cử đi cùng đã trấn an, nhờ tiếp viên người Hàn Quốc trò chuyện, giải thích thêm. Sau khi hạ cánh an toàn, người đàn ông được đưa vào một bệnh viện tại quê nhà tiếp tục điều trị.

Một năm trước, anh được phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu tại căn hộ riêng sau hai ngày không đến công ty, chỉ còn hơi thở và nhịp tim thoi thóp. Đến viện cấp cứu, bác sĩ chụp MRI ghi nhận đột quỵ xuất huyết não diện rộng. Bệnh nhân không người thân bên cạnh, được bác sĩ ký giấy bảo lãnh rồi phẫu thuật mở hộp sọ để lấy máu tụ.

Sau mổ, anh Sung-il, vẫn hôn mê sâu, khả năng phục hồi khó tiên lượng, được coi là sống thực vật. Vừa nỗ lực điều trị, bệnh viện vừa tìm thông tin thân nhân, liên hệ bố ruột bệnh nhân từ Hàn Quốc sang chăm con. Thấy tình cảnh con hôn mê sâu, ông bố không còn hy vọng, quay về nước. Các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc mỗi ngày, giúp bệnh nhân vượt qua nhiều đợt nặng đe dọa tính mạng, tỉnh lại sau 80 ngày.

Bệnh nhân trong quá trình nằm viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Anh có những dấu hiệu hồi phục thần kinh đáng kể, có ý thức, hiểu được cả tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt. Dần dà anh có thể giơ tay phải, nắm tay, giao tiếp với các nhân viên y tế qua ánh mắt, cử chỉ tay, dù các thao tác còn yếu ớt. Các điều dưỡng thay thế người nhà, vừa điều trị vừa giúp xoay trở, tắm rửa vệ sinh.

Bệnh viện phối hợp với Lãnh sự quán Hàn Quốc tìm kiếm giải pháp đưa bệnh nhân về nước. Theo cơ quan này, điều khó khăn lớn nhất là bệnh nhân sống tại Việt Nam suốt 13 năm qua, bảo hiểm y tế đã bị hủy, không có bệnh viện nào tại Hàn Quốc tiếp nhận. Lãnh sự quán Hàn Quốc kiên trì liên lạc, vận động, tìm được một bệnh viện đồng ý tiếp nhận công dân của họ.

Khi biết sắp được về quê, anh Sung-il rất vui, tự tay viết email, số điện thoại với nét chữ run rẩy, trao cho điều dưỡng. "Có lẽ anh ấy muốn gửi lời cảm ơn chân thành, mong giữ liên lạc với chúng tôi và hẹn một ngày quay lại cảm ơn các y bác sĩ", điều dưỡng trưởng Chu Thị Nguyệt Anh nói.

Xe cứu thương đưa bệnh nhân đến cửa máy bay, một điều dưỡng được cử đi cùng trên suốt chuyến bay để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc mới đây đã đến thăm và cảm ơn các y bác sĩ bệnh viện vì đã hỗ trợ nhân tạo, tích cực điều trị, cứu được tính mạng bệnh nhân dù không có thân nhân bên cạnh.

Lê Phương