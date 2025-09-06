Bệnh nhân đầu tiên được mổ nội soi tại Côn Đảo

Ngư dân 36 tuổi được mổ nội soi cắt ruột thừa, là ca phẫu thuật bằng kỹ thuật nội soi đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo.

Ca mổ diễn ra chiều 6/9 tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo, trên hệ thống phẫu thuật nội soi hiện đại vừa được lắp đặt. Bệnh nhân quê Khánh Hòa, là ngư dân theo ghe đánh cá ngoài biển cách đảo khoảng 50 hải lý. Anh được chủ ghe đưa vào đảo cấp cứu vì sốt, đau bụng vùng hố chậu phải, được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp.

BS.CK2 Lý Bảo Duy, Bệnh viện Bình Dân, một trong 7 bác sĩ giỏi từ các bệnh viện lớn TP HCM luân phiên công tác một tháng tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo từ ngày 3/9, hội chẩn từ xa với ban giám đốc bệnh viện và quyết định mổ nội soi cắt ruột thừa viêm cho bệnh nhân.

Sức khỏe bệnh nhân ổn định sau mổ, dự kiến sớm xuất viện. Nếu không có bác sĩ tại Côn Đảo, bệnh nhân sẽ phải đi ghe vào đất liền, gần nhất là vào Sóc Trăng, rồi theo đường bộ đến bệnh viện. Quãng đường ít nhất mất nhiều giờ mới đến được nơi cấp cứu, có thể nguy hiểm trong lúc di chuyển, thời tiết mưa bão thì không đi được.

"Có bác sĩ tại đảo mổ kịp thời, tôi yên tâm và đỡ cực khổ so với việc phải đi xa tốn kém và không có người thân bên cạnh", người bệnh nói.

Kíp bác sĩ phẫu thuật và gây mê của Bệnh viện Bình Dân cùng các y bác sĩ Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo trong ca phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Côn Đảo. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe tại Côn Đảo, giúp người dân được tiếp cận kỹ thuật hiện đại mà không cần chuyển vào đất liền, đồng thời khẳng định hiệu quả mô hình luân phiên bác sĩ từ bệnh viện tuyến cuối ra công tác tại đảo.

Chương trình luân phiên từ ngày 3/9 nhằm mang dịch vụ y tế chất lượng đến vùng đảo xa với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất", thể hiện tinh thần phục vụ của ngành y tế thành phố sau hợp nhất. Hiện danh sách bác sĩ đăng ký đã đủ để triển khai liên tục đến hết năm 2026.

Ngành y tế TP HCM còn tổ chức nhiều chuyến khám chữa bệnh ngắn hạn chuyên khoa Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng... Nhiều hạng mục hỗ trợ y tế khác cũng đang được thiết lập tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo như ngân hàng máu di động do Bệnh viện Hùng Vương triển khai, hệ thống chạy thận nhân tạo do Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phụ trách, hay quy trình vận hành phòng mổ đạt chuẩn do Bệnh viện Bình Dân đảm trách.

Bệnh nhân đầu tiên được mổ nội soi tại Côn Đảo Các bác sĩ thực hiện quy trình an toàn phẫu thuật trước khi rạch da người bệnh. Video: Bệnh viện Bình Dân cung cấp

Lê Phương