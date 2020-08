Bệnh nhân 589 ở Sài Gòn từng đến những đâu?

TP HCMBệnh nhân 589 từ Sài Gòn đi du lịch đến Đà Nẵng, Hội An, sau đó quay về Đà Nẵng dự tiệc cưới ở For you Palace (nơi bệnh nhân 416 từng có mặt) rồi đi Huế.