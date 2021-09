Benedict Cumberbatch tái hợp Claire Foy

Benedict Cumberbatch và Claire Foy tiếp tục vào vai vợ chồng trong phim tiểu sử “The Electrical Life Of Louis Wain”.

Trailer "The Electrical Life Of Louis Wain" Hôm 23/9, Amazon Studios tung trailer đầu tiên. Tác phẩm dự kiến phát hành tại Mỹ ngày 22/10 và trên Amazon Prime Video ngày 5/11. Video: Youtube Amazon Prime Video

Đặt bối cảnh từ thập niên 1880 đến những năm 1930, kịch bản kể về cuộc đời Louis Wain (Benedict Cumberbatch), họa sĩ nổi tiếng thích vẽ mèo đến mức ám ảnh. Wain gặp và cưới Emily Richardson (Claire Foy), bạn đồng hành từ khi anh còn vô danh đến lúc được công chúng đón nhận. Mối quan hệ giữa hai nhân vật giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện.

Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của Cumberbatch và Foy kể từ Wreckers (2011) với vai vợ chồng. Trên ET Canada, Cumberbatch khen ngợi bạn diễn, cảm thấy may mắn khi được gặp lại cô.

Phim do Will Sharpe đạo diễn, viết kịch bản cùng Simon Stephenson (từng làm Luca, Paddington 2), dựa trên câu chuyện do Stephenson sáng tạo. Shoebox Films và SunnyMarch sản xuất với sự tài trợ của Studiocanal và Film4. Đầu tháng 9, phim ra mắt tại Liên hoan phim Telluride và Toronto, được giới phê bình đánh giá cao. Tác giả Anna Smith của Deadline nhận xét phim "dí dỏm" và "sâu sắc", khen hai diễn viên chính đóng "ngọt ngào, hài hước".

Claire Foy (trái) và Benedict Cumberbatch trong "The Electrical Life Of Louis Wain". Ảnh: Jaap Buitendijk

Ngoài ra, đạo diễn Taika Waititi tham gia với tư cách khách mời, ca sĩ Nick Cave đóng vai nhà văn nổi tiếng H.G. Wells và Olivia Colman vai người kể chuyện. Dàn diễn viên còn có: Andrea Riseborough, Toby Jones, Sharon Rooney, Aimee Lou Wood, Hayley Squires, Stacy Martin, Phoebe Nicholls, Adeel Akhtar, Asim Chaudhry, Richard Ayoade, Julian Barratt và Sophia di Martino.

Sinh năm 1976, Benedict Cumberbatch là diễn viên người Anh nổi tiếng với vai thám tử Sherlock Holmes trong loạt phim Sherlock của BBC. Anh học khoa Diễn xuất Đại học Victoria thuộc Manchester, tích cực tham gia cả ba lĩnh vực sân khấu, điện ảnh lẫn truyền hình. Năm 2014, Benedict Cumberbatch từng được đề cử Oscar "Nam chính xuất sắc" với vai diễn trong The Imitation Game. Bên cạnh đó, anh được biết đến với vai Doctor Strange thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Nữ diễn viên Claire Foy sinh năm 1984, người Anh, nổi tiếng với vai Nữ hoàng Elizabeth II trong hai mùa đầu series The Crown - giúp cô thắng giải Emmy cho "Nữ chính xuất sắc series chính kịch". Ngoài ra, Foy tham gia các phim điện ảnh như Breathe (2017), First Man (2018), The Girl in the Spider's Web (2018)...

Sơn Phước (Theo Deadline)