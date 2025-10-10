Benda Dark Flag 500 Commander - môtô treo khí nén đầu tiên về Việt Nam

Một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM vừa đưa về lô hàng Benda Dark Flag 500 Commander nhập Trung Quốc. Xe có ba màu đỏ, đen và trắng. Giá bán chưa có, trong khi tại quê nhà, xe có giá từ 5.190 USD.
Một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM vừa đưa về lô hàng Benda Dark Flag 500 Commander nhập Trung Quốc. Xe có ba màu đỏ, đen và trắng. Giá bán chưa có, trong khi tại quê nhà, xe có giá từ 5.190 USD.
Dark Fag 500 Commnander định vị ở phân khúc cruiser tầm trung với động cơ dưới 500 phân khối. Ngoại hình cơ bắp, hầm hố với các mảng khối cơ khí dày đặc.
Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe là 2.330 x 890 x 1.100 mm. Chiều dài cơ sở 1.586 mm. Khoảng sáng gầm 150 mm.
Dark Fag 500 Commnander định vị ở phân khúc cruiser tầm trung với động cơ dưới 500 phân khối. Ngoại hình cơ bắp, hầm hố với các mảng khối cơ khí dày đặc.
Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe là 2.330 x 890 x 1.100 mm. Chiều dài cơ sở 1.586 mm. Khoảng sáng gầm 150 mm.
Tất cả đèn chiếu sáng trên xe loại LED. Phong cách cổ điển pha hiện đại với đèn pha, xi-nhan báo rẽ đều dạng tròn. Đèn pha có thêm dải định vị 4 hình tứ giác.
Tất cả đèn chiếu sáng trên xe loại LED. Phong cách cổ điển pha hiện đại với đèn pha, xi-nhan báo rẽ đều dạng tròn. Đèn pha có thêm dải định vị 4 hình tứ giác.
Hệ thống phuộc trước dạng hành trình ngược. Vành đúc được mạ đen bóng với kích thước 16 inch. Cả hai bánh trước, sau đều đi kèm phanh đĩa đơn và công nghệ chống bó cứng phanh ABS.
Hệ thống phuộc trước dạng hành trình ngược. Vành đúc được mạ đen bóng với kích thước 16 inch. Cả hai bánh trước, sau đều đi kèm phanh đĩa đơn và công nghệ chống bó cứng phanh ABS.
Đồng hồ tốc độ dạng LCD toàn phần, thể hiện các thông số về tốc độ, cấp số, mức xăng hay tình trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát lực kéo, ABS.
Đồng hồ tốc độ dạng LCD toàn phần, thể hiện các thông số về tốc độ, cấp số, mức xăng hay tình trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát lực kéo, ABS.
Ở tay lái bên trái là các tính năng như ga tự động cruiser control, tăng giảm độ cao của hệ thống treo phía sau.
Ở tay lái bên trái là các tính năng như ga tự động cruiser control, tăng giảm độ cao của hệ thống treo phía sau.
Bình xăng kiểu giọt nước trên Benda Dark Flag 500 Commander dung tích 16 lít. Một ốp nhựa trung tâm vừa trang trí, vừa báo mức xăng của xe. Nắp bình xăng đặt lệch về bên phải.
Bình xăng kiểu giọt nước trên Benda Dark Flag 500 Commander dung tích 16 lít. Một ốp nhựa trung tâm vừa trang trí, vừa báo mức xăng của xe. Nắp bình xăng đặt lệch về bên phải.
Yên xe bọc da, phân tầng. Chiều cao yên của Dark Flag khoảng 670 mm và có thể tăng lên 700 mm.
Yên xe bọc da, phân tầng. Chiều cao yên của Dark Flag khoảng 670 mm và có thể tăng lên 700 mm.
Tại Việt Nam, mẫu xe Benda là sản phẩm hiếm hoi của làng môtô có hệ thống phuộc đôi phía sau dạng khí nén. Khi lên xe và khởi động, phuộc tự động nâng lên và ngược lại, khi tắt máy, hạ chân chống, phuộc tự hạ xuống. Người dùng có thể điều chỉnh mức nâng hạ thông qua nút bấm trên tay lái bên trái.
Tại Việt Nam, mẫu xe Benda là sản phẩm hiếm hoi của làng môtô có hệ thống phuộc đôi phía sau dạng khí nén. Khi lên xe và khởi động, phuộc tự động nâng lên và ngược lại, khi tắt máy, hạ chân chống, phuộc tự hạ xuống. Người dùng có thể điều chỉnh mức nâng hạ thông qua nút bấm trên tay lái bên trái.
Phần đuôi xe của Dark Flag 500 Commander thiết kế khá điệu với những đường vuốt cong. Đèn hậu LED mỏng, vắt ngang.
Phần đuôi xe của Dark Flag 500 Commander thiết kế khá điệu với những đường vuốt cong. Đèn hậu LED mỏng, vắt ngang.
Ống xả đôi cỡ lớn, hầm hố tăng chất cơ bắp cho mẫu cruiser của thương hiệu Trung Quốc.
Ống xả đôi cỡ lớn, hầm hố tăng chất cơ bắp cho mẫu cruiser của thương hiệu Trung Quốc.
Xe dẫn động bằng dây đai. Vành bánh sau cũng 16 inch như bánh trước.
Xe dẫn động bằng dây đai. Vành bánh sau cũng 16 inch như bánh trước.
Benda Dark Flag 500 Commander sử dụng động cơ V4, làm mát bằng dung dịch, dung tích 494,4 phân khối, công suất 46,9 mã lực, mô-men xoắn 43 Nm. Xe tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 5,9 lít/100 km.
Mẫu xe của Benda hướng đến nhóm khách hàng không đặt nặng yếu tố thương hiệu, muốn tìm kiếm trải nghiệm mới. Ở phân khúc của Dark Flag 500 Commander, người dùng có các lựa chọn khác, bán chính hãng như Honda Rebel 500 giá 181,3 triệu đồng, Kawasaki Eliminator 500 giá 182,8 triệu đồng.
Benda Dark Flag 500 Commander sử dụng động cơ V4, làm mát bằng dung dịch, dung tích 494,4 phân khối, công suất 46,9 mã lực, mô-men xoắn 43 Nm. Xe tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 5,9 lít/100 km.
Mẫu xe của Benda hướng đến nhóm khách hàng không đặt nặng yếu tố thương hiệu, muốn tìm kiếm trải nghiệm mới. Ở phân khúc của Dark Flag 500 Commander, người dùng có các lựa chọn khác, bán chính hãng như Honda Rebel 500 giá 181,3 triệu đồng, Kawasaki Eliminator 500 giá 182,8 triệu đồng.
Phạm Trung