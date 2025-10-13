Benda Chinchilla 500 - cruiser cổ điển tham vọng đấu Honda Rebel

Mẫu môtô thương hiệu Trung Quốc mang thiết kế hoài cổ, động cơ gần 500 phân khối, công nghệ ABS, kiểm soát lực kéo.

Benda Chinchilla 500 nhập tư nhân về Việt Nam bởi một doanh nghiệp ở TP HCM. Xe chỉ có một bản kèm lựa chọn các màu như đỏ, đen, trắng. Đơn vị phân phối chưa công bố giá mẫu môtô này.

Chinchilla 500 có chiều dài x rộng x cao là 2.220 x 890 x 1.150 mm, trục cơ sở 1.550 mm. Những thông số này nhỉnh hơn đôi chút so với Honda Rebel 500. Chiều cao yên của mẫu xe Trung Quốc là 705 mm, phù hợp với hầu hết người Việt trưởng thành.

Khác đàn anh Napoleon 500 với vẻ cơ bắp, hầm hố từng về Việt Nam trước đây, Chinchilla 500 sở hữu nét thuần cổ điển hơn. Xe có yên đặt thấp, bình xăng kiểu giọt nước (16 lít) và tay lái nhô cao cho tư thế ngồi thoải mái.

Thiết kế đèn pha, đèn xi-nhan phía trước hay gương gù dạng tròn mang đến chất hoài cổ cho mẫu xe Benda. Phuộc phía trước dạng hành trình ngược, phía sau là lò xo giảm chấn.

Đèn chiếu sáng LED, đồng hồ tốc độ TFT dạng tròn là các trang bị tiêu chuẩn trên Benda Chinchilla 500. Bánh trước, sau chung vành đúc 16 inch, đi kèm là phanh đĩa đơn và hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Benda Chinchilla 500 trang bị động cơ V-Twin dung tích 475,6 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 47 mã lực, mô-men xoắn cực đại 42 Nm. Xe truyền động bằng dây đai.

Các công nghệ hỗ trợ trên Benda Chinchilla 500 có ly hợp chống trượt, kiểm soát lực kéo. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe khoảng 4,5 lít/100 km.

Tại Trung Quốc, Benda Chinchilla 500 có giá khoảng 3.780 USD. Mẫu xe Trung Quốc là lựa chọn khác bên cạnh dòng Honda Rebel 500 (181,3 triệu đồng), Kawasaki Eliminator 500 (182,8 triệu đồng) đang bán chính hãng, nhập Thái Lan.

So với các đối thủ Nhật có lợi thế hơn về độ nhận diện và mạng lưới phân phối, Chinchilla 500 sở hữu hiệu suất động cơ, công nghệ an toàn nhỉnh hơn một chút. Đại diện đơn vị nhập khẩu cho biết, giá dự kiến cho mẫu xe Benda thấp hơn các sản phẩm Honda, Kawasaki cùng phân khúc. Chinchilla hướng đến những người chơi trẻ, ưa thích trải nghiệm mới và không đặt nặng yếu tố thương hiệu.

Phạm Trung