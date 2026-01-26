Bến xe miền Tây lãi kỷ lục hai năm liên tiếp

Thêm doanh nghiệp vào bến đăng ký khai thác tuyến giúp lợi nhuận Bến xe miền Tây đạt mức cao chưa từng có trong 2025, năm thứ hai liên tiếp.

Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty cổ phần Bến xe miền Tây (WCS) cho thấy, doanh thu cả năm đạt gần 172 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2024. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Trừ đi giá vốn, WCS lãi gộp hơn 103 tỷ đồng, cao hơn 8%. Họ còn có thêm hơn 13 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính từ lãi ngân hàng khi đang gửi khoảng 278,5 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2025. Ngoài ra, công ty ghi nhận hơn 6 tỷ đồng thu nhập khác.

Về chi phí, doanh nghiệp này tiếp tục nói không với chi phí tài chính và bán hàng. Công ty chỉ tốn chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 18,5 tỷ đồng, tăng 8%.

Tổng lại, Bến xe miền Tây lãi gần 83,5 tỷ đồng trong năm 2025, cao hơn năm trước đó gần 11%. Đây cũng là con số lớn nhất mà doanh nghiệp này từng ghi nhận. So với kế hoạch đề ra, công ty vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu 176,6 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thực hiện được đã vượt hơn 8% so với dự tính.

Lợi nhuận của WCS đã cải thiện ba năm liên tiếp. Trong đó, hai năm gần đây, Bến xe miền Tây đều lãi ở mức kỷ lục mới.

Ban lãnh đạo cho biết năm nay có thêm một số doanh nghiệp vận tải mới vào bến đăng ký khai thác tuyến giúp công ty cải thiện doanh thu. Ngoài ra, tăng trưởng còn đến từ việc thay đổi cách tính tiền xe trung chuyển, điều chỉnh thu dịch vụ hoa hồng ủy thác bến bán vé và giảm số giờ cho từng lượt thu tiền dịch vụ lưu đậu. Song song đó, lượng hành khách qua bến tăng nên hoạt động kinh doanh các dịch vụ khác cũng cải thiện theo.

Văn phòng bán vé của Bến xe miền Tây. Ảnh: Tất Đạt

Bến xe miền Tây có trên 145 đơn vị vận tải với khoảng 3.450 phương tiện, hoạt động trên 175 tuyến đường về 29 tỉnh, thành phố khắp cả nước. Bến xe cũng có 12 điểm kinh doanh ăn uống, hàng ngày phục vụ trên 28.000 hành khách.

Trong phiên họp thường niên hồi tháng 3/2025, xa cảng ước tính sẽ phục vụ gần 488.500 lượt xe. Tương ứng, số hành khách xuất bến dự tính gần 10,7 triệu lượt. Để phục vụ số lượng trên, ban lãnh đạo đưa ra nhiều giải pháp như cải thiện hệ thống bán vé qua mạng, thường xuyên chấn chỉnh lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao mỹ quan của bến xe, đồng thời sắp xếp các loại hình kinh doanh dịch vụ hợp lý, đảm bảo nền nếp.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Bến xe miền Tây đóng cửa phiên cuối tuần qua ở 275.000 đồng, điều chỉnh khoảng 1,5% so với đầu năm. Mức này cũng giảm khá mạnh so với đỉnh của năm trước, hơn 346.000 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên, WCS vẫn là mã chứng khoán có thị giá cao nhất trên sàn HNX và xếp vị trí thứ 3 toàn thị trường, chỉ sau VNZ của VNG và VCF của Vinacafé Biên Hòa.

Tất Đạt