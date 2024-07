Bến xe miền Tây lãi cao nhất gần 10 năm

Bến xe miền Tây báo doanh thu kỷ lục và lãi hơn 20 tỷ đồng trong quý II - cao nhất từ 2015, nhờ nhiều doanh nghiệp đăng ký khai thác và mở thêm tuyến mới.

Theo báo cáo tài chính quý II, Công ty cổ phần Bến xe miền Tây (WCS) ghi nhận doanh thu hơn 39,5 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Đây cũng là con số cao nhất từ khi công ty công bố thông tin năm 2014.

Nguyên nhân doanh thu tốt hơn nhờ bến xe có thêm doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác và mở thêm tuyến mới. Khoản thu tăng cũng nhờ một phần họ điều chỉnh biểu đồ chạy xe phục vụ hành khách vào dịp cao điểm và lễ 30/4. Họ cũng thay đổi giá dịch vụ xe lưu đậu, lượt ra vào bến của xe trung chuyển.

Doanh thu tăng mạnh trong khi giá vốn chỉ nhích nhẹ, lợi nhuận gộp quý II của WCS đạt gần 25 tỷ đồng, cao hơn 24% so với cùng kỳ. Công ty có biên lãi gộp hơn 63%.

Trong kỳ, khoản thu tài chính giảm 11,5%, về gần 2,7 tỷ đồng, do lãi suất tiền gửi giảm sâu. Công ty đang có hơn 226,7 tỷ đồng đem gửi ngân hàng. Bù lại, thu nhập khác cao hơn 29% so với cùng kỳ nhờ lượng hành khách qua bến tăng, kinh doanh các dịch vụ khác cũng tích cực. Doanh nghiệp này không tốn chi phí tài chính và bán hàng. Trong quý rồi, công ty chi hơn 3,9 tỷ đồng quản lý doanh nghiệp, tăng nhẹ chủ yếu do chi phí tiền cơm trưa cho người lao động, mua công cụ và dụng cụ, tiền điện.

Tổng lại, Bến xe miền Tây có lợi nhuận sau thuế hơn 20 tỷ đồng, tăng 23% so với quý II/2023. Đây cũng là mức lãi cao nhất kể từ năm 2015. Với kết quả kinh doanh trên, WCS đã có 11 quý tăng trưởng liên tiếp.

Lũy kế 6 tháng, công ty có gần 78,5 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế gần 39,4 tỷ, tăng lần lượt 14% và 22% so với cùng kỳ năm trước. WCS đã hoàn thành khoảng một nửa kế hoạch kinh doanh cả năm.

Năm ngoái, TP HCM cấm xe giường nằm vào nội đô giúp nguồn thu Bến xe miền Tây tăng lên 140 tỷ, mức kỷ lục từ khi công bố thông tin. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 75% lên khoảng 66,5 tỷ đồng, mức cao nhất bốn năm qua.

Kinh doanh thuận lợi giúp cổ đông Bến xe miền Tây nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 160%, tức mỗi cổ phiếu nhận 16.000 đồng. Mức này cao hơn kế hoạch và tăng vượt bậc so với mức 20% của ba năm trước đó.

Năm nay, ban lãnh đạo xác định tình hình kinh tế chịu nhiều tác động phức tạp nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Dựa trên kịch bản này, Bến xe miền Tây lên kế hoạch đón hơn 9,4 triệu hành khách xuất bến và gần 449.000 lượt xe. Theo đó, doanh thu dự tính đạt hơn 160,5 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 68,8 tỷ.

Tất Đạt