Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, 76 tuổi, được đoàn xe thuộc Cục Quản lý Trại giam Thái Lan đưa tới Nhà tù trung tâm Klong Prem chiều 9/9 để bắt đầu thụ án một năm tù.

Tòa án Tối cao Thái Lan trước đó tuyên bố thời gian ông ở Bệnh viện Cảnh sát từ tháng 8/2023 là trái luật, không được tính vào thời hạn thực thi án tù.