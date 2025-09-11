Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, 76 tuổi, được đoàn xe thuộc Cục Quản lý Trại giam Thái Lan đưa tới Nhà tù trung tâm Klong Prem chiều 9/9 để bắt đầu thụ án một năm tù.
Tòa án Tối cao Thái Lan trước đó tuyên bố thời gian ông ở Bệnh viện Cảnh sát từ tháng 8/2023 là trái luật, không được tính vào thời hạn thực thi án tù.
Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, 76 tuổi, được đoàn xe thuộc Cục Quản lý Trại giam Thái Lan đưa tới Nhà tù trung tâm Klong Prem chiều 9/9 để bắt đầu thụ án một năm tù.
Tòa án Tối cao Thái Lan trước đó tuyên bố thời gian ông ở Bệnh viện Cảnh sát từ tháng 8/2023 là trái luật, không được tính vào thời hạn thực thi án tù.
Klong Prem hiện giam khoảng 6.500 tù nhân, từng là nơi thi hành án của nhiều lãnh đạo chính trị cấp cao và cả tay buôn vũ khí quốc tế Viktor Bout.
"Cuộc sống ở đó rất u ám. Khi mới vào, tôi chỉ biết khóc. Không khí rất căng thẳng", Somyot Pruksakasemsuk, nhà hoạt động từng thụ án 7 năm vì tội khi quân, kể lại.
Klong Prem hiện giam khoảng 6.500 tù nhân, từng là nơi thi hành án của nhiều lãnh đạo chính trị cấp cao và cả tay buôn vũ khí quốc tế Viktor Bout.
"Cuộc sống ở đó rất u ám. Khi mới vào, tôi chỉ biết khóc. Không khí rất căng thẳng", Somyot Pruksakasemsuk, nhà hoạt động từng thụ án 7 năm vì tội khi quân, kể lại.
Nhà tù chia thành 11 khu, trong đó có khu cách ly, khu riêng cho tù nhân thụ án trên 50 năm và khu đặc biệt cho phạm nhân nguy hiểm.
Luật sư Winyat Chatmontree cho biết ông Thaksin đang trải qua 5 ngày trong khu vực cách ly, thêm rằng ông chưa thể gặp trực tiếp thân chủ. Cục Quản lý Trại giam Thái Lan không tiết lộ chính xác khu vực ông Thaksin bị giam.
Nhà tù chia thành 11 khu, trong đó có khu cách ly, khu riêng cho tù nhân thụ án trên 50 năm và khu đặc biệt cho phạm nhân nguy hiểm.
Luật sư Winyat Chatmontree cho biết ông Thaksin đang trải qua 5 ngày trong khu vực cách ly, thêm rằng ông chưa thể gặp trực tiếp thân chủ. Cục Quản lý Trại giam Thái Lan không tiết lộ chính xác khu vực ông Thaksin bị giam.
Các tù nhân tại Klong Prem tham gia lớp bổ túc văn hóa vào năm 2016.
Các tù nhân tại Klong Prem tham gia lớp bổ túc văn hóa vào năm 2016.
Khu vực dành cho thân nhân thăm tù nhân ở Klong Prem, được ngăn cách bởi hàng rào thép và khoảng trống ở giữa. Hai bên chỉ có thể nói chuyện bằng đường điện thoại nội bộ.
Khu vực dành cho thân nhân thăm tù nhân ở Klong Prem, được ngăn cách bởi hàng rào thép và khoảng trống ở giữa. Hai bên chỉ có thể nói chuyện bằng đường điện thoại nội bộ.
Cổng vào khu vực hành chính của nhà tù Klong Prem.
Cổng vào khu vực hành chính của nhà tù Klong Prem.
Một cựu quan chức trại giam nói ông Thaksin nhiều khả năng sẽ được xếp cùng nhóm tù chính trị cao tuổi, không phải ở chung với tội phạm giết người hay buôn ma túy.
"Có thể ông Thaksin ở phòng lớn với ít bạn tù hoặc phòng nhỏ tới 25 người. Tù nhân, bất kể tuổi tác, đều ngủ sát nhau trên nền đất", cựu quan chức cho biết.
Một cựu quan chức trại giam nói ông Thaksin nhiều khả năng sẽ được xếp cùng nhóm tù chính trị cao tuổi, không phải ở chung với tội phạm giết người hay buôn ma túy.
"Có thể ông Thaksin ở phòng lớn với ít bạn tù hoặc phòng nhỏ tới 25 người. Tù nhân, bất kể tuổi tác, đều ngủ sát nhau trên nền đất", cựu quan chức cho biết.
Theo quy định, mỗi tù nhân được phát ba chiếc chăn để làm đệm, cuộn thành gối và để đắp. "Nếu quản giáo dễ tính, tù nhân có thể nhận 4 chiếc chăn, nhưng ngủ vẫn rất khổ", Somyot nói.
Ông nhớ rằng thức ăn trong tù rất nhạt nhẽo, nhưng ám ảnh nhất là khu tắm tập thể. "Lúc tắm dễ xảy ra xô xát", ông kể.
Theo quy định, mỗi tù nhân được phát ba chiếc chăn để làm đệm, cuộn thành gối và để đắp. "Nếu quản giáo dễ tính, tù nhân có thể nhận 4 chiếc chăn, nhưng ngủ vẫn rất khổ", Somyot nói.
Ông nhớ rằng thức ăn trong tù rất nhạt nhẽo, nhưng ám ảnh nhất là khu tắm tập thể. "Lúc tắm dễ xảy ra xô xát", ông kể.
Các nguồn tin giấu tên cho rằng vấn đề bảo đảm an ninh cho cựu thủ tướng Thaksin sẽ được chú ý đặc biệt, bởi ông là chính trị gia và từng có những quyết sách gây bất bình."Ông có thể bị lực lượng ly khai miền nam hay các tay buôn ma túy thù ghét", cựu quan chức trại giam nói.
Tuy nhiên, quan chức này cũng nhận định ông Thaksin có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để thu hút một số phạm nhân làm vệ sĩ và trở thành người có vai vế trong nhà tù.
Các nguồn tin giấu tên cho rằng vấn đề bảo đảm an ninh cho cựu thủ tướng Thaksin sẽ được chú ý đặc biệt, bởi ông là chính trị gia và từng có những quyết sách gây bất bình."Ông có thể bị lực lượng ly khai miền nam hay các tay buôn ma túy thù ghét", cựu quan chức trại giam nói.
Tuy nhiên, quan chức này cũng nhận định ông Thaksin có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để thu hút một số phạm nhân làm vệ sĩ và trở thành người có vai vế trong nhà tù.
Cục Quản lý Trại giam Thái Lan khẳng định việc tiếp nhận ông Thaksin đã tuân thủ quy trình tiêu chuẩn, gồm xác minh danh tính, khám sức khỏe, kiểm tra người và phổ biến nội quy. Cơ quan này nhấn mạnh mọi hoạt động được thực hiện đúng pháp luật và quy định về quản lý phạm nhân.
Cục Quản lý Trại giam Thái Lan khẳng định việc tiếp nhận ông Thaksin đã tuân thủ quy trình tiêu chuẩn, gồm xác minh danh tính, khám sức khỏe, kiểm tra người và phổ biến nội quy. Cơ quan này nhấn mạnh mọi hoạt động được thực hiện đúng pháp luật và quy định về quản lý phạm nhân.
Chưa rõ ông Thaksin sẽ thực sự thụ án ở nhà tù Klong Prem trong bao lâu, vì ông có thể được chuyển sang nhà tù khác tùy theo tình hình hoặc được xem xét quản thúc tại gia.
Chưa rõ ông Thaksin sẽ thực sự thụ án ở nhà tù Klong Prem trong bao lâu, vì ông có thể được chuyển sang nhà tù khác tùy theo tình hình hoặc được xem xét quản thúc tại gia.
Ảnh: Reuters, Pattaya Mail