Ông Thaksin bị tuyên án một năm tù

Tòa án Tối cao Thái Lan xác định ông Thaksin đã không thụ án tù theo đúng luật hồi năm 2023 và phán quyết cựu thủ tướng phải ngồi tù bù một năm.

Tòa án Tối cao ở Bangkok hôm nay phán quyết rằng việc cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra được chuyển từ nhà tù sang điều trị tại bệnh viện hồi năm 2023 là trái pháp luật.

"Bị cáo biết rõ bệnh tình của mình không phải vấn đề cấp bách và việc nằm viện không thể tính vào thời gian thụ án tù", thẩm phán Tòa án Tối cao tuyên đọc.

Hội đồng 5 thẩm phán còn cho rằng ông Thaksin cố tình kéo dài thời gian nằm viện. Theo đó, Tòa án Tối cao phán quyết ông Thaksin phải ngồi tù một năm và ra lệnh đưa ông đến nhà giam sau khi phiên tòa kết thúc.

Cựu thủ tướng Thaksin cho biết ông chấp nhận phán quyết của tòa và vẫn sẽ giữ vững tinh thần. "Hôm nay, tôi có thể không còn tự do về thân thể, nhưng tự do trong tâm tưởng để mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân", ông Thaksin cho hay.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và con gái Paetongtarn bên ngoài Tòa án Tối cao ở Bangkok ngày 9/9. Ảnh: AFP

Ông Thaksin, 76 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông trở về Thái Lan hồi tháng 8/2023 sau hơn một thập kỷ lưu vong. Cựu thủ tướng bị kết án 8 năm tù vì tội lạm quyền, nhưng được ân xá xuống còn một năm tù.

Tuy nhiên, ông chỉ ở tù vài giờ trước khi được chuyển đến bệnh viện vì đau tim và tức ngực, gây nghi ngờ và làn sóng phản đối. Ông được ân xá sau 6 tháng, toàn bộ thời gian đều ở phòng VIP của bệnh viện.

Tòa đã thu giữ hồ sơ y tế và triệu tập 20 nhân chứng, gồm cựu lãnh đạo cơ quan trại giam và các bác sĩ điều trị cho ông. Hội đồng y khoa Thái Lan cũng đình chỉ hai bác sĩ vì cung cấp tài liệu y tế sai lệch, còn một bác sĩ trại giam bị cảnh cáo vì không đáp ứng tiêu chuẩn y khoa khi đề nghị chuyển ông Thaksin đến bệnh viện.

Án tù đối với ông Thaksin được xem là đòn giáng mới vào gia tộc Shinawatra, khi họ đang phải đối mặt khủng hoảng chính trị. Bà Paetongtarn mất ghế thủ tướng cách đây 11 ngày, trở thành thủ tướng thứ sáu thuộc gia tộc hoặc được hậu thuẫn bởi gia đình Shinawatra bị tòa án hay quân đội lật đổ.

Chính phủ liên minh do Pheu Thai dẫn đầu sụp đổ vào cuối tuần trước, sau khi đối thủ Anutin Charnvirakul được quốc hội bầu làm thủ tướng.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra chắp tay chào mọi người khi đến Tòa án Tối cao ở Bangkok sáng 9/9. Ảnh: AFP

Huyền Lê - Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)