Bên trong 'nhà tù giảm béo' ở Trung Quốc

Trong khuôn viên khép kín, bao quanh bởi tường cao, rào điện và lực lượng an ninh túc trực 24/7, hàng trăm người giam mình tự nguyện với một mục tiêu duy nhất: thay đổi hình thể cấp tốc.

Những cơ sở này, được mệnh danh là "nhà tù giảm béo", cung cấp lộ trình 28 ngày với mức phí khoảng 1.000 USD (hơn 25 triệu đồng). Câu chuyện về mô hình khắc nghiệt này thu hút sự chú ý khi @eggeats, một người có sức ảnh hưởng đến từ Australia, chia sẻ trải nghiệm cá nhân sau khi từ bỏ công việc ổn định để tìm lối thoát cho sự bế tắc trong cuộc sống.

Cô gái người Australia tiết lộ khung cảnh bên trong 'nhà tù giảm béo' cô tham gia ở Trung Quốc. Ảnh: Instagram

Cuộc sống bên trong bắt đầu từ 7h30 sáng. Quy trình kiểm tra cân nặng bắt buộc diễn ra lúc 8h, ngay trước khi học viên bước vào buổi tập thể dục nhịp điệu kéo dài hơn một giờ. Bữa ăn đầu tiên trong ngày, phục vụ lúc 11h15, thường chỉ gồm 4 quả trứng, nửa quả cà chua, một lát bánh mì và vài lát dưa chuột.

Lịch trình buổi chiều tiếp nối với cường độ cao hơn. Sau khi chuyển sang rèn luyện sức mạnh với tạ từ 14h50 đến 16h, học viên mới được dùng bữa trưa. Buổi tối kết thúc bằng hai giờ tập luyện kết hợp đạp xe trong nhà, trước khi kiểm tra cân nặng lần cuối. Mọi loại thực phẩm cá nhân như mì gói hay đồ chiên rán đều bị tịch thu ngay tại cửa; thay vào đó là các suất ăn định lượng gồm vịt hầm, rau xào và cà rốt sống.

Mô hình kỷ luật thép này mang lại kết quả tức thì. Nữ học viên người Australia cho biết cô giảm 2,25 kg sau tuần đầu tiên và tổng cộng 4 kg sau 14 ngày. Bên cạnh việc tập luyện, môi trường sống tập thể với 5 người một phòng tạo ra sự gắn kết. Các học viên, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ, chia sẻ không gian làm việc và tận hưởng ngày nghỉ chủ nhật hiếm hoi để phục hồi trước khi guồng quay mới bắt đầu.

Sự trỗi dậy của các trại huấn luyện kiểu quân đội này phản ánh thực trạng đáng lo ngại về sức khỏe cộng đồng tại quốc gia tỷ dân. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet Diabetes & Endocrinology, hơn 50% người trưởng thành tại Trung Quốc hiện thuộc nhóm thừa cân hoặc béo phì. Tỷ lệ này tăng gấp ba lần trong hai thập kỷ qua, biến việc kiểm soát cân nặng trở thành ưu tiên cấp bách đối với nhiều người.

Dù mang lại hiệu quả giảm cân nhanh, phương pháp này vấp phải sự chỉ trích từ giới chuyên môn. Theo khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, mức giảm cân an toàn và bền vững chỉ nên dao động từ 0,5 đến 1 kg mỗi tuần. Việc cắt giảm calo đột ngột kết hợp vận động quá sức có thể dẫn đến mất cơ, thiếu hụt dinh dưỡng và nguy cơ tăng cân trở lại (hiệu ứng yoyo) ngay sau khi rời trại.

Bài tập thể dục nhịp điệu cường độ cao trong 'nhà tù giảm béo' diễn ra từ 9h20 đến 10h30. Ảnh: Instagram

Bất chấp cảnh báo y khoa và điều kiện sinh hoạt ngặt nghèo, những "nhà tù" này vẫn là lựa chọn cuối cùng cho những ai khao khát tái thiết cơ thể. Đối với họ, sự biệt lập và kỷ luật không phải là hình phạt, mà là cái giá chấp nhận được cho một khởi đầu mới.

Trước đó, vào tháng 6/2023, dư luận Trung Quốc chấn động trước cái chết của Cuihua, một nữ influencer 21 tuổi, khi đang tham gia huấn luyện tại trại giảm cân ở tỉnh Thiểm Tây. Gia đình xác nhận cô qua đời sau nỗ lực giảm 100 kg thông qua chế độ tập luyện cường độ cao và ăn kiêng nghiêm ngặt. Năm 2021, một phụ nữ 20 tuổi tại Hắc Long Giang cũng tử vong đột ngột trong trại huấn luyện, dẫn đến các tranh chấp pháp lý kéo dài về trách nhiệm quản lý. Các sự cố này buộc cơ quan chức năng phải rà soát lại quy chuẩn an toàn tại hàng nghìn cơ sở đang hoạt động thiếu sự giám sát y tế chuyên nghiệp.

Bình Minh (Theo The Sun, DM, Hindustan Times)