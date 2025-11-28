Bên trong khách sạn cao nhất Dubai

Ciel Dubai Marina - khách sạn cao nhất thế giới - mở cửa đón khách từ 15/11, nằm ở rìa của Dubai và khu vực vịnh Ả Rập. Công trình 82 tầng, cao 374 m với 1.004 phòng nghỉ và suite, thiết kế uốn cong, hướng về phía bầu trời được ví là "một cây kim thủy tinh".

"Những gì trước mắt chúng tôi là một khu nghỉ dưỡng trên trời, hội tụ đủ vẻ đẹp của ánh sáng, tầm nhìn và độ cao", cây viết Ayaz Zakir của Khaleej Times nói trong buổi trải nghiệm trước ngày mở cửa. Ảnh: CN Traveller