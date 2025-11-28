Bên trong khách sạn cao nhất Dubai

Ciel Dubai Marina - khách sạn cao nhất thế giới - mở cửa đón khách từ 15/11, nằm ở rìa của Dubai và khu vực vịnh Ả Rập. Công trình 82 tầng, cao 374 m với 1.004 phòng nghỉ và suite, thiết kế uốn cong, hướng về phía bầu trời được ví là "một cây kim thủy tinh".
"Những gì trước mắt chúng tôi là một khu nghỉ dưỡng trên trời, hội tụ đủ vẻ đẹp của ánh sáng, tầm nhìn và độ cao", cây viết Ayaz Zakir của Khaleej Times nói trong buổi trải nghiệm trước ngày mở cửa. Ảnh: CN Traveller
Bước vào bên trong là những dãy hành lang tràn ngập ánh sáng, cửa sổ lớn, màu sắc dịu nhẹ, gỗ sáng màu và loạt chi tiết thiết kế nội thất tinh tế.
Thang máy có tốc độ trung bình khoảng 2 tầng mỗi giây nên chỉ trong hơn nửa phút, du khách đã thấy mình đứng trên tầng 70. Ảnh: Sleep Mag
Từ các hành lang, du khách có thể thấy tòa tháp Burj Al Arab nổi tiếng, nổi bật trên đại dương xanh, máy bay đậu bên bờ biển, dòng xe đi lại trên đường phố.
"Rất hiếm có cơ hội nhìn thấy Dubai từ nhiều góc độ", Zakir nói.
Với đa số khách sạn, cửa sổ chỉ mang đến tầm nhìn cơ bản. Ciel Dubai Marina cho du khách ngắm toàn thành phố. Mặt tiền toàn kính đảm bảo mọi phòng đều đón ánh sáng.
Đồ nội thất trong phòng được thiết kế tối giản, tông màu be dịu nhẹ, trắng và xám. Khi thức dậy, khách không chỉ thấy Dubai mà được xem cả thành phố chuyển động.
Giá phòng ở đây khoảng 350 USD mỗi đêm, 1.700 USD mỗi đêm dành cho hạng suite. Tốc độ wifi mỗi phòng cũng đáng chú ý khi được cam kết tới hơn 500 Mbps - tương đương cho hơn 6 người thoải mái kết nối cùng lúc. Ảnh: Independent
Khách sạn có hai hồ bơi vô cực, một bên hướng về phía các tòa nhà chọc trời; hồ còn lại nhìn về đảo du lịch nổi tiếng Blue Water và vòng đu quay khổng lồ Ain Dubai.
"Tầm nhìn từ hai hồ cao đến nỗi bạn bỗng quên mất thành phố nằm bên dưới", Zakir nói. Ảnh: IHG
8 điểm ăn uống phục vụ khách từ bánh ngọt, ramen, dimsum đến các món ăn Địa Trung Hải. Nổi bật nhất là nhà hàng Tattu - thương hiệu đồ châu Á nổi tiếng ở London nay đã xuất hiện tại Dubai, trên tầng 74. Ảnh: IHG
Phòng gym mở 24 giờ đem đến tầm nhìn về phía đường chân trời. Ngoài ra, spa ở tầng 61 sẽ được đưa vào hoạt động năm tới. Ảnh: The First Group
Ciel Dubai Marina không đơn thuần là nơi chỉ đến và qua đêm, tạp chí CN Traveller nhận xét "khách sạn này là trải nghiệm phải thử ít nhất một lần trong đời". Sự hoành tráng và xa xỉ ở đây là cách Dubai khẳng định "Khi nói về độ cao và xa xỉ, không nơi nào tốt hơn thành phố này". Ảnh: CNN
Hoài Anh (Theo CnTraveller, Khaleej Times)