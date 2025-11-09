Bên trong hầm dự trữ đất hiếm lớn nhất nước Đức

Nhân viên kéo cánh cửa thép nặng hơn 4 tấn, dẫn vào kho dự trữ đất hiếm lớn nhất nước Đức trong một boongke có từ thời Thế chiến II tại Frankfurt am Main, miền tây đất nước, ngày 4/11.

Vị trí boongke được giữ bí mật, xung quanh lắp đặt hệ thống an ninh giám sát nghiêm ngặt. Đây là nơi Tradium, công ty Đức chuyên giao dịch đất hiếm, lưu giữ hàng nghìn thùng vật liệu quý giá và đa số có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới.

Đất hiếm gồm 17 nguyên tố, phần lớn đóng vai trò không thể thay thế trong sản xuất thiết bị công nghệ cao, pin, nam châm vĩnh cửu phục vụ cho xe điện, tuabin điện gió, máy bay, điện thoại và công nghiệp quốc phòng.