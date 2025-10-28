Mỹ - Nhật ký thỏa thuận đất hiếm

Washington và Tokyo ký thỏa thuận đảm bảo nguồn cung đất hiếm và khoáng sản chiến lược, trong chuyến thăm của ông Trump tới Nhật Bản.

Mục tiêu của thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ký tại Tokyo hôm nay nhằm "hỗ trợ hai quốc gia tăng cường khả năng tự chủ và bảo đảm an ninh cho chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và đất hiếm".

Thông cáo cho biết hai nước dự định phối hợp sử dụng các công cụ chính sách kinh tế và đầu tư đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển các thị trường khoáng sản chiến lược và đất hiếm đa dạng, có tính thanh khoản và công bằng.

Mỹ và Nhật Bản sẽ "phối hợp xác định các dự án trọng điểm nhằm khắc phục thiếu hụt trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và đất hiếm, bao gồm cả các sản phẩm dẫn xuất như nam châm vĩnh cửu, pin, chất xúc tác và vật liệu quang học". Hai nước "dự kiến huy động sự hỗ trợ từ cả chính phủ và khu vực tư nhân".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại lễ ký thỏa thuận ở Tokyo ngày 28/10. Ảnh: AFP

Thỏa thuận được ký trong chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Nhật Bản và giữa bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tăng cường khả năng tiếp cận các khoáng sản quan trọng sau khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Trước đó, ông Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã ký hiệp định thương mại, thúc đẩy khả năng tiếp cận của Mỹ với các khoáng sản quan trọng ở quốc gia Đông Nam Á.

Trong cuộc gặp tại phủ Thủ tướng ở Tokyo, ông Trump ca ngợi Mỹ và Nhật Bản là "đồng minh ở cấp độ mạnh nhất", khẳng định bà Takaichi sẽ là "một trong những thủ tướng vĩ đại nhất". Lãnh đạo Nhật cũng ca ngợi mối quan hệ giữa hai quốc gia, tuyên bố muốn "hiện thực hóa thời kỳ hoàng kim mới của liên minh Nhật - Mỹ, nơi hai nước sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn".

Nhà Trắng cho biết bà Takaichi sẽ đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình, sau những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)