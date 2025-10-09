Bên trong bệnh viện bị cô lập ở Lạng Sơn

Nhiều thiết bị giá trị ở tầng một được bảo vệ bằng các bao cát chắn cửa nên lũ không tràn vào. Tuy nhiên, máy chụp CT này do nặng, không kịp chuyển nên đã bị ngập. Hiện cán bộ đang kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của máy.