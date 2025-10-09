Bên trong bệnh viện bị cô lập ở Lạng Sơn

Sáng 9/10, Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng ngập 0,3-0,5 m. Hai ngày trước, nước bắt đầu tràn vào phòng khám gần cổng chính, đến trưa 8/10 ngập gần hết tầng một.
Khoảng sân trong bệnh viện lênh láng nước. Gần 300 bệnh nhân đã được di dời lên tầng hai để tránh trú.
So với trưa qua, sáng nay lũ đã rút 0,5 m. Khu vực nhà chờ, phòng tập chức năng hiện còn ngập 0,3 m.
Tại khu vực chờ của Trung tâm Y tế, nước rút để lại lớp bùn sền sệt.
Việc dọn dẹp chủ yếu là lực lượng tại chỗ, nhân viên bệnh viện. Tại một số phòng khám ở tầng một, nhân viên dòng dây dẫn nước vào rửa sạch bùn, kê lại đồ đạc, sau đó sẽ khử khuẩn toàn bộ.
Nhiều thiết bị giá trị ở tầng một được bảo vệ bằng các bao cát chắn cửa nên lũ không tràn vào. Tuy nhiên, máy chụp CT này do nặng, không kịp chuyển nên đã bị ngập. Hiện cán bộ đang kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của máy.
Bác sĩ, nhân viên y tế cùng người dân đẩy bùn đất ra khỏi hành lang, phòng khám bệnh.
Sau khi nước rút, hành lang ở tầng một xuất hiện nhiều vết sụt lún, gạch bong tróc.
Hai ngày qua, nhân viên y tế và bệnh nhân thiếu lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm. Bệnh viện phải kêu gọi cứu trợ, may mắn hiện tại mọi thứ đã ổn.
Sáng nay, sân bệnh viện vẫn ngập khoảng 0,5 m, nhân viên y tế và người dân phải dùng thùng xốp tự chế để chuyển thực phẩm vào trong. Toàn bộ thuốc, vật tư y tế được chuyển vào bằng thuyền.
Sinh con được 6 ngày, chị Trịnh Thị Cúc, ở xã Hòa Thắng, cách Trung tâm Y tế 15 km, cho biết rạng sáng qua chị được đưa lên tầng hai và mắc kẹt tại đây. Gia đình dự kiến ngày mai khi nước rút sẽ trở về nhà.
Khu vực xử lý chất thải y tế trong Trung tâm Y tế vẫn ngập hơn nửa mét. Nhiều trạm y tế ở xã Hữu Lũng, Yên Bình, Vân Nham cũng bị cô lập do nước lũ lên nhanh.
Chịu ảnh hưởng của mưa lũ sau bão Matmo, tỉnh Lạng Sơn ghi nhận hơn 7.000 hộ bị ngập, trong đó hơn 6.300 hộ với hơn 24.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp.
Ngọc Thành - Việt An - Gia Chính
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.