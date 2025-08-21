Bên trong bảo tàng của Ronaldo tại Hong Kong

Hong KongCuối tuần qua, ban huấn luyện và các quan chức CLB Al-Nassr đã có chuyến tham quan bảo tàng CR7 Life, nơi trưng bày những kỷ vật gắn liền với sự nghiệp Cristiano Ronaldo.

Hôm 19/8, các thành viên của Al Nassr rời khách sạn Regent Hong Kong, đi bộ tới trung tâm thương mại K11 Musea ở Tsim Sha Tsui. Tại đây, nhóm đã dành khoảng 30 phút chiêm ngưỡng những hiện vật gắn liền với sự nghiệp phi thường của Ronaldo.

Các thành viên Al Nassr chụp ảnh lưu niệm trong chuyến tham quan Bảo tàng CR7 Life. Ảnh: Mike Chan

Jorge Jesus, HLV thay Stefano Pioli từ mùa 2025-2026, đặc biệt chú ý đến những kỷ vật giai đoạn Ronaldo khoác áo Juventus và bức tượng sáp Ronaldo trong trang phục Ả Rập, tái hiện bước ngoặt sự nghiệp khi chuyển tới Arab Saudi.

Các thành viên Al Nassr sau đó dừng lại khá lâu trước chiếc áo đấu của Andorinha - đội bóng thiếu niên đầu tiên của CR7, và mô hình căn phòng đơn sơ thời thơ ấu của anh tại Madeira. Họ tiếp tục dạo bước dọc bờ cảng rồi dừng chân tại tượng đài Lý Tiểu Long - biểu tượng võ thuật Hong Kong.

Khi trở lại khách sạn, các thành viên Al Nassr được đông đảo người hâm mộ chào đón. Một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đã nán lại ký tặng, giao lưu cùng các người hâm mộ Hong Kong.

Bảo tàng Ronaldo ở Hong Kong Bên trong bảo tàng Ronaldo ở Hong Kong.

Al Nassr đang có mặt tại Hong Kong để đá Siêu Cup Saudi. Ngày 17/8, Ronaldo có mặt tại trung tâm thương mại K11 Musea, nơi đặt bảo tàng vinh danh sự nghiệp của anh. Khi siêu sao Bồ Đào Nha bước vào tham quan, đám đông bên ngoài đồng loạt reo hò, chen lấn để được nhìn thấy thần tượng.

Trong lúc di chuyển, Ronaldo định ký tặng áo đấu cho người hâm mộ nhưng buộc phải rời đi sau khi một số CĐV xô đẩy hàng rào. Cựu tiền đạo của Man Utd và Real Madrid rời bảo tàng sau khoảng nửa giờ tham quan.

Cristiano Ronaldo đến thăm bảo tàng của mình ở Hong Kong ngày 18/8. Ảnh: CR7 LIFE Museum

Hôm 19/8, Ronaldo góp một kiến tạo giúp Al Nassr thắng Al Ittihad 2-1 ở bán kết Siêu Cup Saudi. Họ sẽ gặp Al Ahli ở chung kết trên sân vận động Hong Kong tối 23/8. Đây là cơ hội để Ronaldo đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên từ khi chuyển đến Al Nassr.

Hồng Duy (theo SCMP)