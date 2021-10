Những chuyến du lịch khi vắng người

Tháng 10 không nhiều người đi du lịch, song số ít khác có trải nghiệm đi ghe, thuyền giữa phố cổ Hội An hay ngắm Sa Pa, Phú Quốc vắng lặng.

Tuần cuối tháng 10, Hội An mưa kéo dài không dứt, nước sông dâng lên, khiến những con đường đá quen thuộc trong phố cổ thành đường sông. Ở Hội An những ngày này, Xuyên Vĩ (TP HCM) lần đầu được thấy người dân dùng ghe, thuyền nhỏ làm phương tiện đi lại. Cuối tuần, anh cùng một vài người bạn chèo ghi đi uống cà phê, mang ván chèo giữa dòng nước.

Anh chia sẻ, khung cảnh ấy khiến anh liên tưởng tới Venice, Italy nhưng lại có những bức tường vàng xưa cũ, đèn lồng, hoa giấy, người dân đội nón lá trong mưa. "Thay vì trải nghiệm cái nắng nóng gay gắt của miền Trung, mùa mưa mình mới cảm nhận được hết sự bình yên, khi đi ghe chậm rãi qua hết những cung đường của phố cổ", anh nói.

Xuyên Vĩ là sáng tạo ý tưởng thiết kế cho trò chơi trên nền tảng ứng dụng, vì vậy có nhiều thời gian để đến nhiều nơi ở Việt Nam. Anh đến những thành phố miền Trung từ tháng 4 và đến Hội An từ tháng 9. Anh chia sẻ lựa chọn "mắc kẹt" ở nơi đây vì vừa có biển, núi, sông, hồ... giúp anh tạm trốn khỏi cái ồn ào, tấp nập của Sài Gòn.

Mùa này ở Hội An hầu như không có khách du lịch, nước lũ vẫn lên nhưng hàng quán vẫn mở để phục vụ người địa phương. Nghỉ dịch lâu quá, việc mở quán để chào hỏi nhau sau bao tháng đóng cửa cũng làm người dân ở đây trân quý. Lũ lên, nhưng mọi người vẫn cứ chậm rãi chờ lũ rút đi, rồi từ từ dọn dẹp. "Người dân Hội An bình lặng, chậm rãi và an yên. Đối với họ, cái gì cũng có thể giải quyết chứ không cần phải ào ào, hối hả. Điều bình dị ấy khiến nhiều người, trong đó có tôi muốn tìm đến nơi đây", anh nói.

Tương tự, chị Ngô Hiền (Hà Nội), cũng có trải nghiệm "một không hai" khi đi Y Tý và Sa Pa (Lào Cai) trong thời điểm rất ít khách du lịch. Thực hiện thử thách chạy để gây quỹ, chị tới đây từ 22/10 và lưu trú tại Tà Xùa một đêm, Sa Pa 3 đêm. Chị Hiền chia sẻ chị và bạn đã tiêm đủ vaccine Covid-19, chỉ cần khai báo y tế qua chốt vào Lào Cai và thực hiện 5K mỗi khi tới nơi công cộng.

Đây là lần thứ 4 chị đến Sa Pa và chưa khi nào thấy điểm du lịch này vắng vẻ tới vậy, quảng trường trung tâm chỉ có vài người qua lại, hàng quán cũng đóng im ỉm. Thời tiết Sa Pa lạnh, mỗi sáng thức giấc sương mù ùa vào cánh cửa phòng homestay. Trong những ngày ở đây, các điểm tham quan không mở cửa, chị đi lang thang quanh thị trấn và thăm bản Tả Van, thung lũng Mường Hoa. Chị cũng thưởng thức nhiều món ngon địa phương như lẩu cá hồi, cá tầm, thắng cố, thịt cuốn cải mèo nướng...

Với chị Hiền, đây có lẽ là chuyến đi đặc biệt nhất, không chỉ bởi được ngắm một Sa Pa bình yên, vắng người mà còn vì được quen rất nhiều người bạn mới. Đó là những người làm dịch vụ, vì vắng khách nên có nhiều thời gian để trò chuyện hay những du khách từ nhiều nơi tới. Trong lần xuống bản làng, Hiền được một người địa phương tặng hồng, dù rằng không hiểu ngôn ngữ nhưng chị cảm nhận được sự hiền hậu, chân chất của họ.

"Ban đầu mình chỉ định ở Sa Pa một hôm nhưng sau đó quyết định ở lại 3 ngày nữa vì cảm giác rất tuyệt vời", chị Hiền nói và cho biết hiện nay thị xã có nhiều vườn cúc họa mi nở rộ, thích hợp để check-in.

Ngay sau khi đường bay Hà Nội tới Phú Quốc mở trở lại, anh Nguyễn Mạnh Duy đã quay trở lại "đảo ngọc" ngày 28/10 để chuẩn bị làm việc, kết hợp du lịch. Anh cho biết vì có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 anh chỉ cần khai báo y tế trên ứng dụng PC Covid và Suckhoevietnam.

Thời tiết của Phú Quốc đang bước vào thời điểm đẹp nhất tuy nhiên thành phố rất ít khách du lịch, phần lớn là những người về quê, công tác hoặc tìm hiểu bất động sản. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán bar phục vụ du khách vẫn chưa mở cửa trở lại, các công ty kinh doanh tour đảo hay khu du lịch hoạt động cầm chừng.

Tương tự, anh Trần Hiếu (Ryan), chủ một resort và quán bar ở Phú Quốc cho biết anh chưa bao giờ thấy thành phố du lịch này vắng vẻ như vậy trong 4 năm làm việc tại đây. Anh từ Hà Nội trở lại Phú Quốc ngày 22/10 và khung cảnh vẫn rất tĩnh lặng vì nhiều cửa hàng đóng cửa.

Trong những ngày này, anh tới Bãi Sao, bãi tắm gần Dinh Cậu, đi cà phê và chợ Dương Đông. Đặc biệt anh cũng không quên thưởng thức những món "gây thương nhớ" như bún Quậy, bún Kèn, hải sản quán Ra Khơi...

Anh Hiếu chia sẻ, các cơ sở lưu trú, nhà hàng nổi tiếng ở Phú Quốc hầu hết sẵn sàng mở cửa từ 1/11, vì vậy rất mong chờ khách du lịch, vì thành phố biển đang bước vào mùa đẹp nhất.

Lan Hương