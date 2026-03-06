Ben Johns dự giải pickleball PPA Asia Tour tại Hà Nội

Hà NộiTay vợt pickleball số một thế giới Ben Johns cùng những tên tuổi hàng đầu dự PPA Tour châu Á - Hanoi Cup vào tháng 4 tới.

Bên cạnh Ben Johns - tay vợt sở hữu hơn 180 chức vô địch PPA Tour, sự kiện mở màn PPA Asia Tour 2026 quy tụ hàng loạt tên tuổi lẫy lừng như Gabriel Tardio, Hayden Patriquin, Tyson McGuffin, Federico Staksrud, Tyra Black, Dylan Frazier hay nữ tay vợt Anna Bright.

Những ngôi sao lớn của Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh, Ken Tâm hay Sophia Trần Phương Anh cũng đều góp mặt. Tính đến ngày 6/3, hệ thống đã ghi nhận gần 700 vận động viên đăng ký thi đấu - con số cao nhất từ trước đến nay trong hệ thống giải của PPA Tour Asia.

Ben Johns (đỏ) cùng dàn sao pickleball quốc tế sẽ dự PPA Asia Tour - Hanoi Cup 2026. Ảnh: PPA

PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 là sự kiện PPA Tour Asia thứ ba diễn ra tại Việt Nam, sau các chặng TP HCM và Đà Nẵng năm 2025. Giải diễn ra từ 1-5/4 tại Cung Điền kinh trong nhà, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với sức chứa khoảng 3.000 khán giả mỗi ngày. Giá vé thấp nhất vào xem giải đấu là 130 nghìn Đồng, cao nhất là 20 triệu Đồng cho khu vực courtside (sát sân trung tâm). Vé courtside cho ngày đấu chung kết đã hết chỉ sau 1 giờ mở bán.

Tổng giá trị giải thưởng Hanoi Cup là khoảng 300.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nhận 4.500 USD. Nếu ký hợp đồng với PPA Pro, vận động viên sẽ được cộng thêm từ 33-100% tiền thưởng.

2026 là năm đầu tiên PPA Tour Asia thống nhất cách tính điểm xếp thứ bậc với Carvana PPA Tour. VĐV thi đấu tại Hanoi Cup 2026 sẽ được tính điểm trực tiếp trên bảng thứ bậc thế giới. Nhà vô địch nhận 1.000 điểm, á quân 800 điểm, hạng ba 400 điểm, hạng tư 200 điểm. Các vận động viên vào đến tứ kết, vòng 1/16 và vòng 1/32 sẽ nhận số điểm lần lượt là 100, 50 và 25. Cơ chế này mở ra cơ hội cạnh tranh và hội nhập quốc tế rõ nét hơn cho các VĐV Việt Nam và châu Á.

Tiếc nuối lớn nhất với khán giả Việt Nam tại Hanoi Cup là tài năng trẻ Quang Dương sẽ không tham dự do mâu thuẫn hợp đồng và chiến lược cá nhân, sau nhiều nỗ lực tác động từ các bên. Đây được xem là nốt trầm duy nhất trong sự kiện được xem như hoàn hảo về mặt quy mô lẫn danh sách vận động viên.

Vy Anh