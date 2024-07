Ben Affleck mua nhà riêng giữa tin đồn ly hôn

Diễn viên Ben Affleck, 52 tuổi, mua nhà giá 20,5 triệu USD tại Los Angeles giữa tin đồn hôn nhân với Jennifer Lopez rạn nứt.

Theo TMZ ngày 27/7, Ben Affleck đã mua căn biệt thự có năm phòng ngủ, sáu nhà tắm cùng nhiều khu vực tiện ích khác thuộc khu dân cư Pacific Palisades, Los Angeles. Jennifer Lopez cũng được cho đang tìm nhà mới.

Nhà mới của Ben Affleck. Ảnh: TMZ

Cách đây hai tháng, Ben Affleck rời tổ ấm tại Beverly Hills, chuyển đến căn hộ thuê gần nhà vợ cũ - Jennifer Garner - trong khu phố Brentwood. Hồi tháng 6, paparazzi phát hiện anh trở về nhà cũ để dọn hết đồ đạc còn lại trong lúc Lopez ở châu Âu.

Hiện cặp sao rao bán biệt thự chung và nhiều đồ giá trị khác. Cả hai mua căn nhà với giá 60,8 triệu USD vào tháng 5/2023, sau một năm kết hôn. TMZ cho biết hai người đã âm thầm bán qua trung tâm môi giới bất động sản nhưng không ai mua. Vì thế, họ quyết định công khai bán với giá niêm yết 68 triệu USD từ ngày 11/7.

Diễn viên Ben Affleck. Ảnh: WireImage

Từ lúc tin đồn ly hôn dấy lên, Ben Afflek và Jennifer Lopez đều không lên tiếng. Cuối tháng 5, Lopez tuyên bố hủy tour diễn This Is Me...Live để dành thời gian cho gia đình và bạn bè, sau đó tiếp tục lịch trình tại châu Âu. Trong khi đó, Ben Affleck bận rộn trên trường quay The Accountant 2 - dự án điện ảnh mới nhất của anh.

Truyền thông cho biết cặp sao chỉ gặp nhau trong những sự kiện liên quan con cái. Giữa tháng 6, Jennifer Lopez từng đến nhà thuê của Ben Affleck để dự tiệc mừng Samuel - 12 tuổi, con trai của Affleck và vợ trước - tốt nghiệp. Kể từ đó, hai người chưa từng công khai xuất hiện cùng nhau. Hôm 20/7, Jennifer Lopez tổ chức tiệc sinh nhật sớm nhưng Affleck không tham gia.

Thuở mặn nồng của Ben Affleck và Jennifer Lopez Thuở mặn nồng của Bennifer. Video: Instagram Jennifer Lopez

Ben Affleck sinh năm 1972, là diễn viên kiêm đạo diễn và biên kịch người Mỹ. Anh nổi tiếng với các phim như Pearl Harbor, Argo, Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice... Trong sự nghiệp điện ảnh, Affleck có hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Anh từng hẹn hò nhiều minh tinh như Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow. Năm 2015, tài tử ly hôn Jennifer Garner sau 10 năm bên nhau và có ba con chung.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm 2002, được nhiều người đặt biệt danh "Bennifer". Mối tình được chú ý bậc nhất Hollywood trước khi họ chia tay tháng 1/2004. Cặp sao tái hợp giữa năm 2021, sau khi Lopez hủy hôn cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Affleck cầu hôn đầu tháng 4/2022, đám cưới được tổ chức vài tháng sau đó.

Phương Thảo (theo TMZ)