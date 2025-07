Bemed phân phối thiết bị Lavieen Black Premium của Wontech

Bemed tổ chức sự kiện "World first - You first" tại Hà Nội, ngày 4/7, đánh dấu màn ra mắt thiết bị thẩm mỹ Lavieen Black Premium (Laser Thulium 1927 nm).